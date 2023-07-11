Gã 'yêu râu xanh' vờ làm người tốt rồi khống chế xâm hại nữ sinh lớp 11

Đời sống 11/07/2023 19:16

Nữ sinh M. đang chờ người thân đến đón thì đối tượng T. đã mở lời chở em về nhà, nhưng lại chở thẳng về nhà trọ của hắn rồi khống chế xâm hại M.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 11/7, công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Đình T. (34 tuổi, trú xã Thanh Giang) để điều tra, xử lý về tội hiếp dâm.

Sáng 30/6, nữ sinh T.M (17 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương) đi nộp hồ sơ xin làm lao động thời vụ tại một công ty ở xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện. Do hồ sơ chưa hoàn thiện, M không được nhận vào làm việc nên ra cổng công ty ngồi chờ người thân đến đón.

Gã 'yêu râu xanh' vờ làm người tốt rồi khống chế xâm hại nữ sinh lớp 11 - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Đình T. - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Thấy M. ngồi chờ lâu, một nam thanh niên đang ngồi uống nước gần đó đã nhận lời chở nữ sinh này về nhà.

Thế nhưng thay vì đưa M. về nhà, kẻ này đã chở thẳng M. về nhà trọ của mình ở xã Thanh Giang và dùng dao đe dọa, khống chế xâm hại M. 

Dẫn tin từ VTC News, sau khi giở trò đồi bại, khoảng 17h cùng ngày, kẻ này nhờ người đưa M. quay lại cổng công ty. Lúc này, gia đình M. đang đi tìm con và gặp M. ở khu vực cổng công ty trong tình trạng hoảng loạn. Nghe con kể lại việc bị một nam thanh niên không quen biết xâm hại, gia đình M. đến Công an xã Thanh Giang trình báo sự việc.   

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện phối hợp với Công an xã Thanh Giang xác minh làm rõ và bắt giữ Nguyễn Đình T., SN 1989, trú tại xã Thanh Giang).

Tại cơ quan Công an, T. thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cũng theo Công an tỉnh Hải Dương, Nguyễn Đình T. có 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, mãn hạn tù trở về địa phương cuối năm 2022, hiện không có nghề nghiệp ổn định.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đình T. để điều tra, xử lý về hành vi "Hiếp dâm".

Xe container bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Pháp Vân, giao thông tắc nghẽn hàng chục km

Xe container bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Pháp Vân, giao thông tắc nghẽn hàng chục km

Một chiếc container bốc cháy ngùn ngụt giữa cao tốc chắn ngang đường khiến giao thông ùn tắc hàng chục km.

Xem thêm
Từ khóa:   xâm hại nữ sinh lớp 11 nữ sinh lớp 11 bị xâm hại yêu râu xanh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 24 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 54 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 1 giờ 51 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ