Nữ sinh M. đang chờ người thân đến đón thì đối tượng T. đã mở lời chở em về nhà, nhưng lại chở thẳng về nhà trọ của hắn rồi khống chế xâm hại M.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 11/7, công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Đình T. (34 tuổi, trú xã Thanh Giang) để điều tra, xử lý về tội hiếp dâm.

Sáng 30/6, nữ sinh T.M (17 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương) đi nộp hồ sơ xin làm lao động thời vụ tại một công ty ở xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện. Do hồ sơ chưa hoàn thiện, M không được nhận vào làm việc nên ra cổng công ty ngồi chờ người thân đến đón.

Đối tượng Nguyễn Đình T. - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Thấy M. ngồi chờ lâu, một nam thanh niên đang ngồi uống nước gần đó đã nhận lời chở nữ sinh này về nhà.

Thế nhưng thay vì đưa M. về nhà, kẻ này đã chở thẳng M. về nhà trọ của mình ở xã Thanh Giang và dùng dao đe dọa, khống chế xâm hại M.

Dẫn tin từ VTC News, sau khi giở trò đồi bại, khoảng 17h cùng ngày, kẻ này nhờ người đưa M. quay lại cổng công ty. Lúc này, gia đình M. đang đi tìm con và gặp M. ở khu vực cổng công ty trong tình trạng hoảng loạn. Nghe con kể lại việc bị một nam thanh niên không quen biết xâm hại, gia đình M. đến Công an xã Thanh Giang trình báo sự việc.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện phối hợp với Công an xã Thanh Giang xác minh làm rõ và bắt giữ Nguyễn Đình T., SN 1989, trú tại xã Thanh Giang).

Tại cơ quan Công an, T. thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cũng theo Công an tỉnh Hải Dương, Nguyễn Đình T. có 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, mãn hạn tù trở về địa phương cuối năm 2022, hiện không có nghề nghiệp ổn định.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đình T. để điều tra, xử lý về hành vi "Hiếp dâm".

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