Dự báo thời gian mưa bão dữ dội trong tháng 8 và 9 tới đây, người dân cần cảnh giác với dông lốc

Trong 2 tháng 8 và 9 tới đây người dân các khu vực cần cẩn thận tình hình mưa bão ở địa phương. Có thể phải gặp những trận mưa lớn kèm gió và dông lốc.

Theo thông tin từ báo Lao Động: Từ đầu tháng 7 đến nay, Bắc Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông, trong đó đã xảy ra các đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Tại Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, mưa xảy ra tương tự như khu vực Bắc Bộ.

Khu vực Nam Trung Bộ phổ biến ít mưa hơn, xen kẽ có một số ngày có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, có nhiều ngày có mưa rào và dông với diện rải rác; có ngày có mưa vừa, mưa to.

Trên cả nước đã quan trắc được một số trạm khí tượng xảy ra giá trị lượng mưa ngày vượt giá trị lịch sử.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhận định tháng 7, tháng 8 và tháng 9 là những tháng chính vụ của mùa mưa bão ở Bắc Bộ.

Ảnh minh họa: Internet

"Dự báo trong tháng 8, tháng 9 tới đây, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên tiếp tục có những đợt mưa lớn. Nguy cơ lũ quét, trượt lở đất khu vực này vẫn rất cao" - ông Hưởng cảnh báo.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay (27-7), TP HCM và Nam Bộ ban ngày nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Lượng mưa được dự báo chung ở khu vực Nam Bộ phổ biến từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Trong khi đó, thời tiết trên vùng biển có chuyển biến xấu. Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

