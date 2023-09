Trên mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông đạp vào mặt người phụ nữ sau tai nạn giao thông khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Va chạm giao thông, người đàn ông dùng chân đạp thẳng mặt người phụ nữ

Theo một số người chứng kiến, sự việc xảy ra sau va chạm giữa ô tô và xe máy. Người đàn ông và người phụ nữ đã xuống xe, cùng nhau giải quyết vụ việc.

Theo những gì clip ghi lại, có lẽ không thể ôn hòa giải quyết vấn đề nên người đàn ông đã dùng tay đánh ngã người phụ nữ. Sau khi cô gái ngã dúi dụi xuống đường, anh ta tiếp tục dùng chân đạp thô bạo vào mặt đối phương. Dù những người xung quanh ra sức can ngăn, anh ta vẫn tiếp tục chửi bới và hành hung người phụ nữ.

Dù chưa biết ai đúng ai sai, song đây là hành động đáng lên án. Khi xảy ra tai nạn giao thông, hai bên nên bình tĩnh giải quyết sự việc, báo cho cơ quan chức năng đến xử lý, không được phép hành hung người khác. Đã có rất nhiều trường hợp phải đối mặt với hình phạt của pháp luật vì những hành động trên.

Sự việc khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ vô cùng bức xúc. Bạn Mai Trần bức xúc: "Nếu cô gái đi sai luật thì nhờ công an giải quyết xử phạt, không được phép đánh đập người ta như thế. Loại đàn ông vũ phu này nhất định phải bị trừng trị".

"Chuyện đúng sai thế nào pháp luật sẽ giải quyết. Đàn ông ra tay đánh phụ nữ giữa đường xá thế này quá là hèn mạt", bạn Trần Huy cho biết.

