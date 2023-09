Người chồng vũ phu đánh đập vợ tàn nhẫn phải nhận kết cục thích đáng khiến ai nấy đều hả hê.

Theo trang tin tức Sina, dư luận Trung Quốc vô cùng bức xúc khi xem một clip ghi lại cảnh chồng đánh đập vợ vô cùng tàn nhẫn. Theo đó, nạn nhân trong vụ việc này là chị Tưởng Quyên, sống tại thành phố Thượng Hải.

Theo những gì diễn ra trong clip, người chồng đã đạp liên tục vào đầu, nắm tóc vợ kéo lê và tát liên tiếp vào mặt chị khiến bất cứ ai xem clip cũng phải rùng mình.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Clip ghi lại sự việc

Chị Quyên kết hôn với chồng, Mao Lương, vào năm 2015 sau một thời gian tìm hiểu nhau. Tuy nhiên, từ khi kết hôn, người chồng mà chị tin tưởng lộ rõ bản chất là kẻ vũ phu, bạo lực, thường xuyên đánh đập chị mỗi khi tức giận.

Liên tiếp bị bạo hành, Tưởng Quyên không thể chịu nổi nên đã đệ đơn xin ly hôn. Tháng 7/2016, hai người chính thức ly hôn, chị và con trai ra ngoài thuê nhà ở.

Những tưởng từ đó cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng Mao Lương vẫn tìm đến nhà trọ để bạo hành vợ cũ. Trước cảnh ngộ cùng cực đó, chị Quyên đã lén lắp camera giám sát trong nhà trọ nhằm ghi lại việc chồng cũ xâm hại mình để làm bằng chứng trước tòa.

Sau khi nắm trong tay bằng chứng, chị Quyên đã kiện chồng cũ ra tòa. Vào ngày 24/7 vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân quận Mẫn Hàng, Thượng Hải đã bắt giữ Mao Lương, chờ xét xử.

Trong những năm gần đây, những vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình xảy ra ngày càng nhiều tại Trung Quốc và được báo chí, truyền thông vô cùng quan tâm. Theo một cuộc khảo sát năm 2015 của Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc, bạo lực gia đình đang xảy ra tràn lan, có tới 51 triệu gia đình mà trong đó người phụ nữ bị chồng ngược đãi, bạo hành tàn nhẫn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-soc-ket-cuc-khong-ngo-cua-nguoi-chong-vu-phu-danh-vo-thua-song-thieu-chet-229280.html