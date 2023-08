Ngày 13/7, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thông tin về người phụ nữ bị chồng đuổi đánh tử vong vào chiều ngày 12/7.

Theo thông tin từ báo Lao động, chiều 12/7, anh T.A.T. (SN 1984, ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đang trên đường về đến nhà thì phát hiện ông B.C.L. (SN 1976, cùng ngụ xã Thạnh Lộc) đang đuổi đánh vợ trên tuyến đường nông thôn. Bà H.T.K.Y. (SN 1974, vợ ông L.) bỏ chạy được một đoạn thì té ngã, bất tỉnh.

Tuyến đường nông thôn, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Lúc này, anh T. và ông H. đã đưa bà Y. đến Trạm Y tế xã Thạnh Lộc thăm khám, bác sĩ thông báo nạn nhân đã tử vong. Tuy nhiên, gia đình tiếp tục đưa bà Y. đến Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy và được bác sĩ thông báo kết quả giống như trên.

Lực lượng công an đến hiện trường để điều tra nguyên nhân bà Y tử vong - Ảnh: Báo Lao động

Theo nguồn tin từ báo Công an nhân dân, ngay khi nhận được tin báo, cơ quan Công an tỉnh Tiền Giang đã đến hiện trường tiến hành công tác khám nghiệm. Qua khám nghiệm, nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong nghi do bệnh lý (suy hô hấp, suy tim).

