Đồng Nai: Dông lốc làm hàng loạt căn nhà tốc mái, tôn bay vướng vào đường dây điện, 1,1 ngàn hộ dân mất điện

Đời sống 02/10/2023 09:15

Trận mưa to kèm gió giật mạnh đã làm 23 căn nhà tốc mái tại huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) bị tốc mái, tôn bay vướng vào đường dây điện, gây sự cố mất điện diện rộng và khiến hơn 1,1 ngàn hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, sáng 2/10, thông tin từ UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết trong đêm 1/10, ngành điện lực đã khắc phục xong sự cố mất điện trên diện rộng do dông lốc.

Đồng Nai: Dông lốc làm hàng loạt căn nhà tốc mái, tôn bay vướng vào đường dây điện, 1,1 ngàn hộ dân mất điện - Ảnh 1
Tôn bay vướng vào đường dây điện làm mất điện trên diện rộng kéo dài nhiều giờ liền. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Trước đó vào chiều tối 1/10, khu vực hai xã Phú Túc và Túc Trưng (huyện Định Quán) xuất hiện mưa lớn kéo dài. Trong cơn mưa, dông lốc đã thổi bay mái tôn nhà dân lên lưới điện trung thế. Mưa dông cũng đã làm một cây xanh trong khu dân cư bật gốc, ngã đè lên lưới điện hạ thế. Sự cố đã gây chạm chập và khiến hơn 1,1 ngàn hộ dân tại 2 xã nói trên bị mất điện.

Đồng Nai: Dông lốc làm hàng loạt căn nhà tốc mái, tôn bay vướng vào đường dây điện, 1,1 ngàn hộ dân mất điện - Ảnh 2
Một căn nhà bị tốc mái hoàn toàn sau trận dông lốc. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Chia sẻ với báo Dân Việt, Ông Bùi Hữu Nam, Chủ tịch xã Túc Trưng cho biết trên địa bàn xã cũng có khoảng 10 hộ dân bị tốc mái hư hỏng cùng nhiều cây xanh ngã đổ vào đường dây điện. Hậu quả đã khiến hơn 1,1 nghìn hộ dân tại 2 xã nói trên bị mất điện hoàn toàn.

Đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương đã bố trí chỗ ở tạm cho những hộ dân bị hư hỏng nặng chờ ngày mai sẽ tiến hành sửa chữa.

Đồng Nai: Dông lốc làm hàng loạt căn nhà tốc mái, tôn bay vướng vào đường dây điện, 1,1 ngàn hộ dân mất điện - Ảnh 3

Nhiều căn nhà trong các khu dân cư bị tốc máy. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Đồng Nai: Dông lốc làm hàng loạt căn nhà tốc mái, tôn bay vướng vào đường dây điện, 1,1 ngàn hộ dân mất điện - Ảnh 4
Một số cột điện bị nghiêng sau trận mưa giông. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Song song đó, các đơn vị chức năng cũng đang phối hợp với Điện lực Định Quán huy động tối đa lực lượng để tiến hành cưa cắt các cây xanh bị ngã đổ vào đường dây điện trên địa bàn 2 xã, nhanh chóng khôi phục điện cho người dân.

Đồng Nai: Dông lốc làm hàng loạt căn nhà tốc mái, tôn bay vướng vào đường dây điện, 1,1 ngàn hộ dân mất điện - Ảnh 5
Trên địa bàn xã này có khoảng 3 cây xanh cao khoảng 3-4m đổ ập vào đường điện đi qua các khu dân cư. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Ngoài sự cố mất điện, theo thống kê ban đầu tại hai xã Phú Túc và Túc Trưng, dông lốc đã làm 16 căn nhà cấp 4 tốc mái hoàn toàn, 7 căn tốc mái từ 50 - 70%. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, di dời một số hộ dân đến nơi an toàn. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

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