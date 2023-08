Ngày 13/6, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, lực lượng đã bắt giữ Phạm Thị Nở (SN 1973, trú TP.HCM) sau 21 năm truy nã.

Theo thông tin từ Tạp chí Người đưa tin, ngày 13/6, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, lực lượng đơn vị bắt giữ Phạm Thị Nở (SN 1973, trú An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) - người bị Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản cách đây hơn 21 năm.

Phạm Thị Nở bị di lý về Huế - Ảnh: Báo Người lao động

Cơ quan công can thông tin, ngày 31/5/2000, Phạm Thị Nở cùng 2 người khác vào chợ Đông Ba (TP Huế) giả vờ mua hàng. Sau đó, nhóm này phối hợp với nhau lấy trộm một túi xách bên trong có nhiều tài sản giá trị thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Tháng 10/2000, Phạm Thị Nở bị TAND TP.Huế tuyên phạt 6 năm tù giam về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Nở bỏ trốn khỏi địa phương, thay đổi nhiều nơi ở khác nhau không chấp hành bản án của toà. Tháng 4/2002, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định truy nã với Phạm Thị Nở.

Theo nguồn tin từ báo Người lao động, ngày 8/6, sau hơn 21 năm trốn nã, tại đường Hải Thượng Lãn ông (Quận 5, TP.HCM), Nở bị Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế phát hiện bắt giữ và dẫn độ về TP Huế để thi hành án.

Tại cơ quan, đối tượng khai nhận, sau khi bỏ đi khỏi địa phương, Nở sinh sống nhiều nơi và tự lấy tên gọi là Phạm Thị Nga nhằm che dấu nhân thân lai lịch, trốn tránh truy nã, tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Đối tượng Phạm Thị Nở tại cơ quan công an - Ảnh: Tạp chí Người đưa tin

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nóng: Truy nã đặc biệt gã đàn ông trong vụ thảm sát 3 người ở Khánh Hòa Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định truy nã Phan Danh Hưng (37 tuổi) về tội sát hại vợ, cháu gái và người phụ nữ hàng xóm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-quai-thay-ten-oi-ho-suot-hon-21-nam-truy-na-a-sa-luoi-591681.html