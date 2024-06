Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 26-6, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM ra Quyết định truy nã với Nguyễn Hoài Linh (SN 1999, quê phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đôi tượng truy nã Nguyễn Hoài Linh (SN 1999, quê phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Cuối tháng 2-2021, Linh rủ bé gái đi chơi và hẹn gặp tại khu vui chơi thiếu nhi trên địa bàn xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Linh sau đó đưa bé gái vào khách sạn và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, bé gái được mẹ gặng hỏi thì kể lại vụ việc có quan hệ với người quen trên Facebook là “Nguyễn Huy”.

Gia đình sau đó đã đưa bé gái đến Công an huyện Củ Chi trình báo. Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển lên Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền. Đến ngày 21-3-2024, Cơ quan CSĐT đã khởi tố Linh về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, thời điểm này bị can đã đi khỏi nơi cư trú, không rõ ở đâu.