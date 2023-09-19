Nóng: TP.HCM ra chỉ đạo khẩn, tổng rà soát, kiểm tra tất cả nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở tập thể, chung cư mini, chung cư cũ trên địa bàn

Đời sống 19/09/2023 19:32

Theo kế hoạch, UBND TP sẽ thực hiện kiểm tra từ nay đến trước ngày 30/10.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 19/9, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã ký ban hành kế hoạch khẩn về tổ chức tổng rà soát, kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ trên địa bàn.

Kế hoạch của TPHCM hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, ngăn chặn, đẩy lùi, chấm dứt các vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Các đơn vị liên quan cần điều tra, khảo sát, nắm chắc tình hình hoạt động có liên quan phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ. Đồng thời, những tồn tại, khó khăn, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước đối với các loại hình này cần phải có giải pháp khắc phục.

Nóng: TP.HCM ra chỉ đạo khẩn, tổng rà soát, kiểm tra tất cả nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở tập thể, chung cư mini, chung cư cũ trên địa bàn - Ảnh 1
TPHCM có hơn 42.000 nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê kiểu "chung cư mini" - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo bản kế hoạch, TPHCM sẽ tổng kiểm tra, xử lý 100% hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các cơ sở vi phạm phải bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đúng quy định, kiên quyết không để những nơi vi phạm hoặc có nguy cơ cháy, nổ cao tiếp tục hoạt động.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, theo kế hoạch, UBND TP sẽ thực hiện kiểm tra từ nay đến trước ngày 30/10.

Trên tinh thần này, UBND TP.HCM lập các đoàn kiểm tra cấp TP, cấp huyện và cấp xã để thực hiện kế hoạch. Trong đó đoàn kiểm tra cấp TP gồm lãnh đạo UBND TP làm trưởng đoàn cùng với lãnh đạo Công an TP, các sở, ngành, báo đài; đoàn kiểm tra cấp huyện gồm lãnh đạo UBND cấp huyện làm trưởng đoàn, lãnh đạo công an huyện và các phòng, ban, đơn vị; đoàn kiểm tra cấp xã gồm lãnh đạo UBND cấp xã làm trưởng đoàn và lãnh đạo Công an xã, cán bộ địa chính, cảnh sát khu vực, khu phố, điện lực…

Nóng: TP.HCM ra chỉ đạo khẩn, tổng rà soát, kiểm tra tất cả nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở tập thể, chung cư mini, chung cư cũ trên địa bàn - Ảnh 2
Diễn tập PCCC tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Đợt này TP.HCM tập trung kiểm tra, hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH; duy trì các điều kiện về ngăn cháy lan, lối thoát nạn; bố trí, sắp xếp đồ dùng, vật dụng, phương tiện (ô tô, xe máy...).

Hàng hóa kinh doanh trong nhà phải đảm bảo khoảng cách an toàn và tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ để kịp thời xử lý sự cố khi mới phát sinh….

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các cơ quan, đơn vị rà soát thống kê danh sách công trình, phân loại các tồn tại theo lĩnh vực xây dựng, PCCC, cấp phép, cư trú, điện lực... để có các giải pháp an toàn, phù hợp, đúng quy định với tinh thần hạn chế ảnh hưởng nhu cầu sinh sống chính đáng của người dân và hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra cháy do nguyên nhân chủ quan của con người.

TP.HCM cũng yêu cầu tập trung kiểm tra, hướng dẫn việc cải tạo nhà trọ, chung cư mini, nhà ở tập thể, chung cư cũ để đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng và chất lượng công trình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định của pháp luật.

Đồng thời, kiểm tra sự phù hợp trong việc đăng ký kinh doanh đối với các hoạt động này….

UBND TP.HCM yêu cầu UBND TP Thủ Đức và quận, huyện tổng hợp kết quả kiểm tra gửi về Công an TP trước ngày 30/10. Còn Công an TP báo cáo về UBND TP trước ngày 10/11.

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Từ khóa:   chung cư mini phòng cháy chữa cháy kinh doanh nhà trọ

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