Nóng: Tiêu hủy gần 2.000 gấu bông Baby Three chứa chất Formaldehyt có hại vượt quy chuẩn cho phép

Theo báo Thanh Niên, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa tổ chức tiêu hủy gần 2.000 con gấu bông nhãn hiệu Baby Three. Đây là số hàng hóa không rõ nguồn gốc, có chứa hàm lượng Formaldehyt vượt quy chuẩn cho phép, gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức tiêu hủy gần 2.000 con gấu bông nhãn hiệu Baby Three. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại Km201+600 QL18, đoạn qua xã Yên Than (H.Tiên Yên), Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện xe tải biển kiểm soát 29K-163.08 do tài xế Hoàng Văn Lương (34 tuổi, trú tại H.Chi Lăng, Lạng Sơn) điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn.