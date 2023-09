Theo báo Công An Nhân Dân đưa tin, Cơ quan Công an đã xác định đối tượng Nguyễn Thành Liêm (SN 1989; thường trú Cà Mau) và Hà Thụy Vân Anh (SN 2000; thường trú quận Tân Phú) cùng ngụ tại địa chỉ 625/15A Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 là hai đối tượng cùng tham gia cầm đầu đường dây hoạt động mại dâm này.

Đối tượng Hà Thụy Vân Anh khai nhận hành vi với cán bộ điều tra. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân.

Theo đó, các đối tượng đã tổ chức hoạt động mại dâm với giá bán dâm lên đến 200 triệu đồng/lượt, đáp ứng các yêu cầu của khách mua dâm như “đi tour, đi nhanh, qua đêm”. Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, các đối tượng hoạt động khá kín kẽ, thường thuê các căn hộ cao cấp, được bảo vệ nghiêm ngặt làm nơi mua bán dâm.

Đối tượng Nguyễn Thành Liêm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân.

Nhằm thuận tiện cho việc tìm kiếm các gái bán dâm, Liêm và Vân Anh đã móc nối với hai đối tượng Đỗ Tiến Hải (SN 1981; thường trú phường Đống Đa, Hà Nội) và Bùi Minh Tuấn (SN 1990, thường trú huyện Phù Cừ, Hưng Yên) để cùng tổ chức hoạt động mại dâm trên toàn quốc.

Để thu hút gái bán dâm tham gia vào đường dây mại dâm do mình quản lý, Tuấn xây dựng hình ảnh “sang chảnh”, thường xuyên đăng tải hình ảnh mua sắm hàng hiệu đắt tiền để lôi kéo, tiếp cận các người đẹp mua bán hàng, chú ý các cô gái trẻ đẹp, có danh tiếng, danh hiệu nhằm lôi kéo vào đường dây mua bán dâm.

Đối tượng Đỗ Tiến Hải (SN 1981; thường trú phường Đống Đa, Hà Nội) bị bắt giữ tại Hà Nội. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân.

Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp Công an quận 7 bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh. Từ lời khai của Liêm và Vân Anh, công an phát hiện 4 cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm tại nhà ở Q.7 và H.Bình Chánh.

Liêm và Vân Anh khai, đã liên hệ với nhiều gái bán dâm, trong đó có người mẫu, hoa khôi, hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam… Sau đó gửi hình ảnh gái bán dâm và thông tin về các cuộc thi sắc đẹp, bài báo có sự góp mặt của các hoa khôi, người mẫu, hoa hậu… để gửi cho khách mua dâm nhằm tăng sự thu hút và nâng giá bán dâm.

Với nhiều hoa hậu, á khôi, hot girl, người mẫu, TikToker… tham gia bán dâm, với giá từ 45 triệu đến hơn 200 triệu đồng/lượt. Liêm và Vân Anh thu tiền trực tiếp của khách mua dâm. Mỗi lần môi giới thành công, Liêm và Vân Anh được hưởng 1.000 USD đến 2.000 USD (đối với gái bán dâm là các hoa khôi, hoa hậu, người mẫu).

Đường dây môi giới mại dâm do cựu tiếp viên hàng không d cầm đầu. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân.

Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp Phòng CSHS Công an TP Hà Nội; Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội và Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên mở rộng đấu tranh, chia thành nhiều mũi truy bắt và đã bắt giữ Đỗ Tiến Hải tại Hà Nội, Bùi Minh Tuấn tại Hưng Yên trực tiếp tham gia môi giới mại dâm.

Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng Chuyên án và kêu gọi những ai là đồng phạm, giúp sức cho 5 đối tượng: Vỏ Thị Mỷ Hạnh, Nguyễn Thanh Liêm, Hà Thụy Vân Anh, Đỗ Tiến Hải, Bùi Minh Tuấn, đến trụ sở Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 để đầu thú, được sự khoan hồng của pháp luật.