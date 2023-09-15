Nóng: Công an TP.HCM triệt phá đường dây hoa hậu, người mẫu, TikToker bán dâm 200 triệu/lần

Đời sống 15/09/2023 17:30

Mới đây, Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây môi giới bán dâm trong đó có các người mẫu, hoa khôi, hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, quốc tế, hot TikToker bán dâm do đối tượng Vỏ Thị Mỷ Hạnh cầm đầu.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 15.9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) cho biết vừa triệt phá một đường dây môi giới bán dâm, trong đó có các hoa hậu và hoa khôi các cuộc thi sắc đẹp.

Trước đó, Ban giám đốc Công an TP.HCM giao Phòng PC02 chủ trì đấu tranh, mở rộng đường dây môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không, hoa hậu, hoa khôi hoạt động liên tỉnh.

Nóng: Công an TP.HCM triệt phá đường dây hoa hậu, người mẫu, TikToker bán dâm 200 triệu/lần - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thành Liêm (SN 1989; thường trú Cà Mau) và Hà Thụy Vân Anh (SN 2000; thường trú quận Tân Phú). Ảnh: Báo Công An Nhân Dân. 

Kết quả đã khám phá chuyên án môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không do Vỏ Thị Mỷ Hạnh cầm đầu. PC02 phát hiện các nghi phạm cầm đầu còn tổ chức môi giới mại dâm cho Hoa hậu thế giới người Việt và Hoa khôi du lịch Việt Nam trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, quốc tế.

Theo báo Công An Nhân Dân đưa tin, Cơ quan Công an đã xác định đối tượng Nguyễn Thành Liêm (SN 1989; thường trú Cà Mau) và Hà Thụy Vân Anh (SN 2000; thường trú quận Tân Phú) cùng ngụ tại địa chỉ 625/15A Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 là hai đối tượng cùng tham gia cầm đầu đường dây hoạt động mại dâm này.

Nóng: Công an TP.HCM triệt phá đường dây hoa hậu, người mẫu, TikToker bán dâm 200 triệu/lần - Ảnh 2
Đối tượng Hà Thụy Vân Anh khai nhận hành vi với cán bộ điều tra. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân. 

Theo đó, các đối tượng đã tổ chức hoạt động mại dâm với giá bán dâm lên đến 200 triệu đồng/lượt, đáp ứng các yêu cầu của khách mua dâm như “đi tour, đi nhanh, qua đêm”. Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, các đối tượng hoạt động khá kín kẽ, thường thuê các căn hộ cao cấp, được bảo vệ nghiêm ngặt làm nơi mua bán dâm.

Nóng: Công an TP.HCM triệt phá đường dây hoa hậu, người mẫu, TikToker bán dâm 200 triệu/lần - Ảnh 3
Đối tượng Nguyễn Thành Liêm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân. 

Nhằm thuận tiện cho việc tìm kiếm các gái bán dâm, Liêm và Vân Anh đã móc nối với hai đối tượng Đỗ Tiến Hải (SN 1981; thường trú phường Đống Đa, Hà Nội) và Bùi Minh Tuấn (SN 1990, thường trú huyện Phù Cừ, Hưng Yên) để cùng tổ chức hoạt động mại dâm trên toàn quốc.

Để thu hút gái bán dâm tham gia vào đường dây mại dâm do mình quản lý, Tuấn xây dựng hình ảnh “sang chảnh”, thường xuyên đăng tải hình ảnh mua sắm hàng hiệu đắt tiền để lôi kéo, tiếp cận các người đẹp mua bán hàng, chú ý các cô gái trẻ đẹp, có danh tiếng, danh hiệu nhằm lôi kéo vào đường dây mua bán dâm.

Nóng: Công an TP.HCM triệt phá đường dây hoa hậu, người mẫu, TikToker bán dâm 200 triệu/lần - Ảnh 4
Đối tượng Đỗ Tiến Hải (SN 1981; thường trú phường Đống Đa, Hà Nội) bị bắt giữ tại Hà Nội. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân. 

Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp Công an quận 7 bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh. Từ lời khai của Liêm và Vân Anh, công an phát hiện 4 cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm tại nhà ở Q.7 và H.Bình Chánh.

Liêm và Vân Anh khai, đã liên hệ với nhiều gái bán dâm, trong đó có người mẫu, hoa khôi, hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam… Sau đó gửi hình ảnh gái bán dâm và thông tin về các cuộc thi sắc đẹp, bài báo có sự góp mặt của các hoa khôi, người mẫu, hoa hậu… để gửi cho khách mua dâm nhằm tăng sự thu hút và nâng giá bán dâm.

Với nhiều hoa hậu, á khôi, hot girl, người mẫu, TikToker… tham gia bán dâm, với giá từ 45 triệu đến hơn 200 triệu đồng/lượt. Liêm và Vân Anh thu tiền trực tiếp của khách mua dâm. Mỗi lần môi giới thành công, Liêm và Vân Anh được hưởng 1.000 USD đến 2.000 USD (đối với gái bán dâm là các hoa khôi, hoa hậu, người mẫu).

Nóng: Công an TP.HCM triệt phá đường dây hoa hậu, người mẫu, TikToker bán dâm 200 triệu/lần - Ảnh 5
Đường dây môi giới mại dâm do cựu tiếp viên hàng không d cầm đầu. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân. 

Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp Phòng CSHS Công an TP Hà Nội; Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội và Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên mở rộng đấu tranh, chia thành nhiều mũi truy bắt và đã bắt giữ Đỗ Tiến Hải tại Hà Nội, Bùi Minh Tuấn tại Hưng Yên trực tiếp tham gia môi giới mại dâm.

Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng Chuyên án và kêu gọi những ai là đồng phạm, giúp sức cho 5 đối tượng: Vỏ Thị Mỷ Hạnh, Nguyễn Thanh Liêm, Hà Thụy Vân Anh, Đỗ Tiến Hải, Bùi Minh Tuấn, đến trụ sở Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 để đầu thú, được sự khoan hồng của pháp luật.

TP.HCM: Chân dung tú bà cầm đầu đường dây mại dâm, nuôi hàng chục 'đào' trả lương mỗi tháng

TP.HCM: Chân dung tú bà cầm đầu đường dây mại dâm, nuôi hàng chục 'đào' trả lương mỗi tháng

Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 phối hợp Công an phường Phạm Ngũ Lão bắt quả tang đường dây mua bán dâm với hàng chục chân dài được trả lương 30-40 triệu đồng/tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   đường dây mại dâm Vỏ Thị Mỷ Hạnh tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích