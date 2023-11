Nóng: Con trai ông chủ nhà xe Thành Bưởi chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam

Theo báo Phụ nữ Việt Nam đưa tin, ngày 10/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Dương (32 tuổi) - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi về tội Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.Theo báo Phụ nữ Việt Nam đưa tin, ngày 10/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Dương (32 tuổi) - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi về tội Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Ông Lê Dương là con trai của ông Lê Đức Thành - Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi đã bị bắt. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.

