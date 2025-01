Qua xác minh ban đầu cho thấy, nạn nhân tử vong là H. (SN 1991, trú tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) bị đối tượng A.D.N (SN 1990, trú tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) sử dụng dao nhọn đâm vào ngực, khiến anh H. tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào khoảng 8h sáng nay (15/1), Công an TP. Chí Linh (Hải Dương) nhận được tin báo về nghi vấn một vụ "Giết người", xảy ra tại cây xăng XC (thuộc khu dân cư 10, phường Phả Lại, TP. Chí Linh).

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP. Chí Linh đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác minh làm rõ. Qua xác minh ban đầu cho thấy, nạn nhân tử vong là H. (SN 1991, trú tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) bị đối tượng A.D.N (SN 1990, trú tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) sử dụng dao nhọn đâm vào ngực, khiến anh H. tử vong tại chỗ.

Khu vực xảy ra vụ án mạng khiến nam thanh niên tử vong - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Chí Linh đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự - Công an phường Phả Lại, phối hợp cùng PC02 - Công an tỉnh Hải Dương tiến hành xác minh, truy tìm, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ... Đến khoảng gần 9h sáng cùng ngày, tổ công tác đã bắt giữ được nghi phạm, thu giữ phương tiện, tang vật gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

