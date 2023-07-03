Nỗi ám ảnh của nhóm nạn nhân trẻ lọt bẫy 'việc nhẹ, lương cao' bọn buôn người

Đời sống 03/07/2023 09:45

Hành trang 5 người con xa quê trở về nước tuyệt nhiên chẳng có thứ gì đáng giá vài chục nghìn đồng, ngoại trừ những tấm hình kỷ niệm cùng gia đình được các nạn nhân giữ chặt trong lòng bàn tay.

Theo thông tin từ báo Biên phòng, thời điểm cuối tháng 3/2022, khi tình hình đại dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu được khôi phục trở lại. Lúc này, nhiều lao động người Việt Nam trong tình cảnh “thiếu trong, nợ ngoài”, thu nhập bấp bênh, không có việc làm ổn định.

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Lực lượng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh tiếp nhận các nạn nhân từ Lào trở về nước - Ảnh: Báo Biên phòng

Nhiều người đã tin vào chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” đăng tải trên các trang MXH. Sau đó, với quy trình “bài bản” cùng các mối quan hệ, giới thiệu từ bạn bè, người thân, cô Ba - người được xem là “con át chủ bài” trong đường dây mua bán người qua biên giới Việt Nam-Lào, lên kế hoạch chi tiết để “dẫn dụ” các nạn nhân vào "kế hoạch kiếm tiền" của mình tạo ra.

Sau khi các nạn nhân đã sập bẫy, để tạo được lòng tin, cô Ba đã đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở, sinh hoạt cho các nạn nhân thỏa sức ăn chơi tại Thủ đô Viêng Chăn. Đồng thời, cô Ba “hứa” sẽ bố trí việc làm và trả tiền công 10 triệu đồng/người/tháng, tiền lương hàng tháng và các nhu yếu phẩm của gia đình các nạn nhân sẽ gửi qua Lào, thông qua đối tượng Vũ Sơn Th (trú tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Ngay sau đó, các nạn nhân đã được “đường dây” của cô Ba đưa đến tỉnh Bò Kẹo, Lào để chính thức bắt đầu chuỗi ngày “địa ngục trần gian” tại các tụ điểm sòng bạc.

Các nạn nhân kể, hằng ngày, các đối tượng buộc nạn nhân phải lên các trang mạng xã hội, kết bạn, tìm người nạp tiền vào các app đánh bạc qua mạng; đồng thời, yêu cầu các nạn nhân nhắn tin, gọi điện “tư vấn đầu tư” hoặc lừa nạp tiền vào các app đánh bạc trực tuyến, mặc nhiên “tiền công” sẽ căn cứ vào số lượng “khách hàng” mà nạn nhân mời chào được, nếu không đủ chỉ tiêu sẽ bị đánh đập, trừ lương hoặc bị bán lại cho các công ty khác. Cứ như thế, do không tìm được “khách” nên nhiều nạn nhân không được công ty trả lương hoặc chỉ trả lương cầm chừng, không đủ trang trải chi phí sinh hoạt.

Khoảng đầu năm 2023, nhận thấy các nạn nhân không tiếp tục tạo ra “nguồn thu” cho công ty, các đối tượng người Trung Quốc đã vu khống các nạn nhân lấy cắp tiền, buộc các nạn nhân phải gọi về gia đình gửi 500 triệu đồng/người để chuộc người thân. Sau nhiều lần trì hoãn vì các gia đình không đủ tiền chuộc nên số tiền giảm xuống còn 240 triệu đồng/người, đến ngày 26/4/2023, các nạn nhân đã tiếp tục sử dụng điện thoại để gọi về gia đình, nhờ các cơ quan chức năng hỗ trợ giải cứu.

Ngày 2/6/2023, Phòng Phòng, chống mua bán người (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP) đã nắm được thông tin 5 công dân trên bị cưỡng bức lao động, đe dọa, ngược đãi tại casino thuộc Đặc khu kinh tế Bò Kẹo, Lào; đồng thời ép đòi 2,5 tỷ đồng tiền chuộc nếu muốn trở về Việt Nam.

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Thư cảm ơn của 5 nạn nhân gửi đến Bộ Tư lệnh BĐBP và BĐBP Hà Tĩnh - Ảnh: Báo Biên phòng

Đến ngày 5/6/2023, nhờ sự vào cuộc quyết liệt giữa các cơ quan nghiệp vụ của BĐBP Việt Nam và Bộ Công an Lào, 5 nạn nhân đã thoát khỏi “gọng kìm” của bọn mua bán người. Cùng với đó, các chiến dịch truyền thông cảnh báo về chiêu bài “việc nhẹ, lương cao” được các phương tiện truyền thông đại chúng phổ biến rộng rãi đến người dân khu vực biên giới, địa phận giáp ranh giữa biên giới Việt Nam-Lào.

Trung tuần tháng 6/2023, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 5 nạn nhân người Việt Nam nằm trong đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Lào. Trong bầu không khí vừa mừng, vừa tủi ngày đoàn viên, những nạn nhân đã cúi đầu xin lỗi gia đình vì trót dại mà tin theo lời xúi giục của những kẻ buôn người. 

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Anh Nguyễn Xuân V. (giữa) - một trong các nạn nhân được giải cứu - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Sau hơn 1 năm cách biệt, bà Nguyễn Thị T (mẹ của nạn nhân Nguyễn Xuân V.) nghẹn ngào nói: Khoảng hơn 1 năm V. làm việc tại Lào, có gửi về gia đình được khoảng 35 triệu đồng. Tuy nhiên, vào khoảng tháng 4/2023, bà T. có nhận được điện thoại yêu cầu gửi 500 triệu đồng tiền chuộc thì mới thả V. về nước. Số tiền quá lớn, gia đình không thể xoay sở được, nên bà T. đã nhờ trình báo lên cơ quan chức năng hỗ trợ, giúp đỡ để đưa V. về nước.

Theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, tương tự trường hợp của Nguyễn Xuân V., 4 nạn nhân khác gồm: Nguyễn Xuân G (sinh năm 2000); Nguyễn Bá Đức A (sinh năm 1999); Nguyễn Bá Quốc A (sinh năm 2004) và Ngô Thị Diệp C (sinh năm 2002), tất cả cùng trú huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đều trong hoàn cảnh tương tự, với ước vọng đổi đời cùng “kế hoạch kiếm tiền”, các nạn nhân đã bị cô Ba - người được xem là “con át chủ bài” trong đường dây mua bán người qua biên giới Việt Nam-Lào dẫn dụ, sa vào cạm bẫy của bọn buôn người.

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Từ khóa:   Giải cứu nạn nhân việc nhẹ lương cao buôn bán người cửa khẩu

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