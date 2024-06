Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tối 2/6, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã phát đi thông tin tìm người thân của tử thi được lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực đường Hoa Hồng, Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt.

Khu vực phát hiện thi thể trong hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt, chiều 1/6 - Ảnh: VietNamNet

Tử thi mặc một bộ đồ vải loại đồ bộ thường mặc ở nhà: áo vải dài tay màu trắng, mặt trước và mặt sau in họa tiết trang trí màu đỏ, in chữ BEAUTIFUL màu đỏ, nhãn hiệu ở cổ áo có chữ Mona màu đen, nút cài thân áo và hai ống tay bằng nhựa. Tử thi mặc quần vải dài ống, lưng quần có thun, có túi quần hai bên hông, mặt trước và mặt sau in họa tiết trang trí màu đỏ, in chữ BEAUTIFUL màu đỏ. Tai đeo bông tai kim loại màu vàng, loại đeo sát tai, có 5 cạnh, hình viên kim cương cách điệu. Mặt trước viền bông tai có đính 17 hạt màu trắng; mặt sau có gọng kim loại thẳng màu vàng để xỏ vào lỗ đeo.

Loại quần áo và bông tai mà tử thi được lực lượng chức năng phát hiện ở hồ Tuyền Lâm - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Công an TP Đà Lạt đề nghị những ai có thông tin liên quan đến tử thi với đặc điểm nêu trên liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Lạt, địa chỉ: 53 Hùng Vương, phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng. ĐT: 02633.836.566 hoặc điều tra viên Trịnh Đình Hoàn, ĐT: 0987.169.428, để phối hợp giải quyết.