Thêm một cô gái trẻ ngất xỉu khi đi cùng đám đông theo ông Thích Minh Tuệ

Theo thông tin từ VTC News, ngày 2/6, cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) xác nhận thông tin, một cô gái trẻ ở bị ngất sau khi chen vào đám đông đi theo ông Thích Minh Tuệ.

Rất may có 2 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Hương Trà đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông kịp thời phát hiện, dìu vào lề đường. Ngay sau đó, một phụ nữ đã cõng cô gái này rời khỏi đoàn đông người.

Cô gái trẻ bị ngất sau khoảng 30 phút chen chúc vào đám đông theo ông Thích Minh Tuệ - Ảnh: VTC News

Cùng ngày, đại diện chính quyền huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) xác nhận, 2 người phụ nữ ở địa phương này bị sốc nhiệt khi cùng đoàn người đi bộ để bám theo ông Thích Minh Tuệ.

Nguyên nhân do thời điểm đó trời đang nắng gắt bất ngờ chuyển sang mưa dông dẫn đến 2 phụ nữ này đuối sức, mệt và nằm xuống mặt đường. Rất may 2 người được lực lượng công an kịp đưa đến bệnh viện và hiện sức khỏe đã hồi phục.

Hai phụ nữ có biểu hiện mệt lả nằm trên quốc lộ 1A - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, trưa 30/5, khi theo ông Thích Minh Tuệ đi qua thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, ông Sơn bị ngất xỉu và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong trong tình trạng tím tái. Sau đó, ông được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng hôn mê sâu do sốc nhiệt.

Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, tuy nhiên ông Sơn đã không qua khỏi do ngưng tim từ trước. "Hiện nay vẫn chưa có người nhà đến nhận thi thể ông Sơn. Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra sự việc", bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho hay.

