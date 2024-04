Tàu du lịch hư hỏng nặng mạn bên trái, thiệt hại hàng trăm triệu đồng - Ảnh: Vietnamnet

Thông tin từ Công an thị xã Tân Châu, bước đầu, cơ quan chức năng nhận định lỗi do ông Phan Thành Được (42 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, An Giang), người điều khiển tàu du lịch số hiệu AG-233xx không giảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn khi đến khu vực bến thuỷ nội địa, dẫn đến va chạm với phà chở khách.

Cũng trong chiều nay, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư An Giang Lê Trung Hiếu đã đến thăm, động viên các hành khách du lịch quốc tế không may gặp sự cố đáng tiếc.