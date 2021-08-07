Khắc là con trai đầu lòng của vợ chồng anh chị, phạt hiện con bị bệnh từ tháng 4 năm ngoái, khi chỉ đang học lớp 10. Sau nhiều ngày đau bung, đi đại tiện phân nhỏ, chị Ngân liền đưa con đi khám bệnh ở địa phương nhưng không ra được bệnh. Uống thuốc khoảng 1 tuần nhưng vẫn không có dấu hiệu khỏi bệnh, chị đưa con trai lên Cần Thơ để thăm khám. Nhưng chị không ngờ rằng bác sĩ đã ngay lập tức yêu cầu chị chuyển con lên bệnh viện thành phố.

Theo thông tin từ Vietnamnet, Trần Văn Khắc nằm co ro trên chiếc giường đơn, ở bên cạnh là mâm cơm canh đã bị nguội lạnh. Cả hai mẹ con Khắc chẳng còn tâm trí nào để ăn uống bởi chưa có tiền để xoay sở được tiền để chuẩn bị cho lần tái khám tiếp theo và cần tiền để mua thuốc. "Mùng 4 là đúng lịch hẹn, mà tôi không vay mượn được ai nữa cả, mùa dịch ai cũng khó khăn hết", chị Ngân mẹ của Khắc chia sẻ.

Ở khoa bệnh viện người lớn, chị Ngân ít được vào gặp bác sĩ cùng con tình trạng bệnh như thế nào, Khắc đều nắm rõ. 16 tuổi, con phải tự đối mặt với tương lai mù mịt, tối đen và không biết khi nào mới có thể cắp sách đến trường như các bạn cùng tuổi. Nhưng cậu bé vốn kín kẽ, chẳng chịu tâm sự, cũng chẳng than vãn với mẹ nửa lời. Suốt quãng thời gian vô 14 toa hóa chất kéo dài hơn 1 năm, chị Ngân chỉ có thể kiên trì chăm sóc cho con trai.

Đến bệnh viện Ung bướu TP.HCM, sau khi làm xét nghiệm, các bác sĩ nói Khắc bị ung thư lan tràn ổ bụng, không thể mổ và chỉ có thể dùng phương pháp hóa trị để điều trị bệnh. "Mỗi lần truyền thuốc, cơ thể con nóng đến lở loét, ăn uống không được, cứ nôn ói suốt. Thời gian đầu, tóc còn rụng từng mảng, con bị khủng hoảng tinh thần, mất ngủ triền miên. Nhưng riết rồi cũng phải quen thôi", chị Ngân đau buồn nói.

Chị Ngân và Khắc thời điểm nhập viện để điều trị tại Bệnh viên Ung bướu TP.HCM. Ảnh: Vietnamnet

Đáng tiếc, ở toa thuốc cuối cùng của đợt điều trị, Khắc không đáp ứng thuốc, khối u phát triển khắp ổ bụng khiến con không thể tiểu tiện, đại tiện cũng khó khăn. Lúc này, bác sĩ nói với chị, chỉ còn cách chuyển qua phác đồ điều trị bằng thuốc sinh học, chi phí tốn kém, nhưng nếu không thì đành đưa con về. Người mẹ chết điếng, không kịp suy nghĩ đã vội vàng cầu xin bác sĩ “còn nước còn tát”, hãy cứu lấy con trai chị.

"Sinh con và nuôi con đến tận bây giờ, nhìn con khao khát sống từng ngày, tôi làm sao có thể buông tay con được, chỉ biết cố gắng bằng mọi giá thôi", chị Ngân chia sẻ. May mắn, dù Khắc mới trải qua một đợt thuốc sinh học nhưng nhờ đáp ứng uống, khối u đã teo bớt, con đã có thể đi tiểu bình thường. Trong lòng hai mẹ con cũng nuôi hy vọng sẽ mau chóng khỏe lại. Nhưng, niềm vui không thể kéo dài, bởi, chị Ngân lại lo lắng về khoảng chi phí để có thể duy trì cho con trong những đợt thuốc tiếp theo trong thời gian tới, mỗi tháng hơn 10 triệu đồng.

Chị Ngân mỗi ngày đều bón cơm cho con ăn và động viên con ăn lấy sức để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Ảnh: Vietnamnet

Gia đình chị sống ở một vùng quê nghèo tỉnh Bạc Liêu, toàn bộ số tài sản mà chị có là một nền nhà nho nhỏ và một công đất trồng lúa. Năm cũng không có đủ gạo để ăn, chồng chị đi phụ hồ, trước đây làm quần quật cả tháng trời cũng chỉ được khoảng 6 triệu đồng, thời gian này dịch bệnh nên ngày làm ngày nghỉ cũng chẳng dành dum được đồng nào.

Khắc còn một cô em gái học lớp 9, từ khi anh trai bị bệnh cô bé cũng nghỉ học ở nhà, về sau đi học may gia công. Cả hai bên nội, ngoại ai cũng khó khăn, chỉ có thời gian đầu là có thể phụ giúp được. Để có tiền điều trị cho con vợ chồng anh chị đã phải chạy đi vay mượn khắp nơi được số tiền 50 triệu đồng, đây là số tiền mà cả cuộc đời họ chưa bao giờ được cầm lên tay.

Phải điều trị ở thành phố, hai mẹ con may mắn được một nhà hảo tâm giúp đỡ cho nương nhờ ăn ở mới có thể trụ lại được. Nhưng trong thời điểm dịch bệnh này chị đã cầu cứu khắp nơi mà chẳng ai có đủ khả năng giúp đỡ số tiền 10 triệu đồng viện phí. Đêm nào chị cũng thao thức nghĩ đến con và chỉ mong rằng thời gian trôi khẽ để chị còn có cơ hội được nhìn ngắm con trai của mình.