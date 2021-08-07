Hai anh em vào bệnh viện xin quà từ thiện không được quay ra la hét, chửi bới, lấy đoạn sắt đánh Công an

Đời sống 07/08/2021 11:00

Một người đàn ông 40 tuổi vào bệnh viện xin quà từ thiện nhưng không được phát nên đã la hét, chửi bới gây mất an ninh trật tự. Khi bị lực lượng Công an nhắc nhở thì người đàn ông này cùng với anh trai mình xông vào đánh Công an.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 6/8 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tú, 40 tuổi và Nguyễn Thanh Bình, 48 tuổi. Ở tại khóm 8, phường 6 cả hai người đàn ông này là hai anh em ruột. Cả hai đã bị mời về Cơ quan Công an để điều tra, làm rõ hành vi "chống người thi hành công vụ".

Cụ thể, chiều ngày 5/8, tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, thiếu tá Cao Thành Đạt, cán bộ Công an phường 6, phối hợp cùng tổ công rác của bệnh viện thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 thì phát hiện Tú và Bình đi vào bệnh viện. Vừa đi, Tú vừa chửi bới, la lối, đạp ngã các bảng hiệu.

Hai anh em vào bệnh viện xin quà từ thiện không được quay ra la hét, chửi bới, lấy đoạn sắt đánh Công an - Ảnh 1
Công an đã áp giải Nguyễn Thanh Bình về trụ sở để tiếp tục điều tra. Ảnh: Internet

Sau đó, Nguyễn Thanh Tú đến xin quà từ thiện của bệnh nhân nhưng không được phát nên tiếp tục la hét, gấy mất an ninh trật tự. Thấy thế, thiếu tá Cao Thành Đạt đã đến nhắc nhở, yêu cầu Tú giữ trật tự và mời ra khỏi khu vực của bệnh viện nhưng Tú không chấp hành. Mà người đàn ông này vẫn tiếp tục có những lời lẽ thô lỗ, xúc phạm, đe dọa và dùng vũ lực đối với lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện.

Hai anh em vào bệnh viện xin quà từ thiện không được quay ra la hét, chửi bới, lấy đoạn sắt đánh Công an - Ảnh 2
Công an tiếp tục điều tra và làm việc với Nguyễn Thanh Tú. Ảnh: Internet

Trong khi thiếu tá Đạt yêu cầu người em đi ra khỏi bệnh viện thì người anh là Nguyễn Thanh Bình cùng Tú xông tới đánh cán bộ Công an này. Riêng người anh còn lấy một đoạn sắt hung hăng tiếp tục truy đánh cán bộ Công an nhưng được ngăn kịp thời. Rất may, thiếu tá Đạt không bị thương nặng.

Công an TP. Trà Vinh đã hỗ trợ lực lượng bắt giữ Tú và Bình. Bước đầu, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, Tú đã có nhiều tiền án, tiền sự về tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy.

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Từ khóa:   chống người thi hành công vụ la hét đánh công an

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