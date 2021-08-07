Nhật Bản: Người đàn ông cầm dao đâm 10 người phụ nữ trên tàu điện ngầm, khi biết lý do ai cũng phẫn nộ

Đời sống 07/08/2021 15:19

Một người đàn ông Nhật đã dùng dao đâm những người trên tàu điện ngầm Tokyo. Người này cho biết vì cảm thấy rất tức giận khi nhìn những gương mặt phụ nữ trông rất hạnh phúc và muốn giết họ.

Theo Channel News, Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ một nghi phạm đã dùng dao đâm 10 người phụ nữ trên tàu điện ngầm ở Tokyo hôm ngày 6/8.

Các vụ tấn công diễn ra khoảng 20h40 hôm ngày 6/8 trên chuyến tàu điện ngầm Odakyo ở phía Tây thủ đô Tokyo. Một trong những nạn nhân là nữ sinh đạt học bị thương nặng. Những người khác đều bị thương nhẹ. 

Nhật Bản: Người đàn ông cầm dao đâm 10 người phụ nữ trên tàu điện ngầm, khi biết lý do ai cũng phẫn nộ - Ảnh 1
Một nữ sinh trong vụ đâm trên tàu điện ngầm ở Tokyo bị thương rất nặng và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Ảnh: Internet

"Từ 6 năm trước, tôi bắt đầu cảm thấy mình muốn giết những người phụ nữ trông hạnh phúc. Bất kể ai cũng được, tôi chỉ muốn giết thật nhiều người", báo Sankei của Nhật Bản trích dẫn lời nghi phạm nói với Cảnh sát. Nghi phạm này cho biết bản thấy cảm thấy rất tức giận khi nhìn thấy những người phụ nữ trông có vẻ như đang rất hạnh phúc và muốn ra tay giết hại. 

Các nhà chức trách Nhật Bản đang tiếp tục điều tra. Người phát ngôn phía đại diện cảnh sát Tokyo cho biết hiện chưa có thêm thông tin để chia sẻ đến công chúng liên quan đến vụ tấn công trên tàu điện ngầm. Các vụ tội phạm liên quan tới bạo lực thường xuyên xảy ra tại Nhật Bản, đã từng có những vụ đâm sao mà nạn nhân và cả thủ phạm cả hai đều không biết gì về nhau. 

Vào tháng 6/2008, một người đàn ông lái xe tải đâm vào đám đông ở quận Akihabara ở Tokyo, sau đó liền nhảy xuống xe cầm dao đâm chém người đi đường. Có ít nhất 7 người chết trong vụ việc này.

Nhiều người cho rằng, những hành động của các nghi phạm này xuất phát từ vấn đề tâm lí không được bình thường và trong một thời gian dài sinh ra ức chế muốn sát hại một ai đó. Nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân, đây cũng xem là một trong những hành vi có suy nghĩ "biến thái" và rất nguy hiểm cho những người xung quanh.

Kinh hoàng người phụ nữ bị chém nhiều nhát tại một nhà nghỉ ở Ninh Bình

Kinh hoàng người phụ nữ bị chém nhiều nhát tại một nhà nghỉ ở Ninh Bình

Một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông chém người phụ nữ tại một nhà nghỉ ở tỉnh Ninh Bình khiến nhiều người khiếp sợ, Cơ quan công địa phương đang tiến hành điều tra về sự việc.

Xem thêm
Từ khóa:   Đâm 10 người tàu điện ngầm ở Tokyo tâm lý biến thái

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 27 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 27 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 56 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 20 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 5 giờ 22 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn