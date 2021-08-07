Một người đàn ông Nhật đã dùng dao đâm những người trên tàu điện ngầm Tokyo. Người này cho biết vì cảm thấy rất tức giận khi nhìn những gương mặt phụ nữ trông rất hạnh phúc và muốn giết họ.

Theo Channel News, Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ một nghi phạm đã dùng dao đâm 10 người phụ nữ trên tàu điện ngầm ở Tokyo hôm ngày 6/8.

Các vụ tấn công diễn ra khoảng 20h40 hôm ngày 6/8 trên chuyến tàu điện ngầm Odakyo ở phía Tây thủ đô Tokyo. Một trong những nạn nhân là nữ sinh đạt học bị thương nặng. Những người khác đều bị thương nhẹ.

Một nữ sinh trong vụ đâm trên tàu điện ngầm ở Tokyo bị thương rất nặng và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Ảnh: Internet

"Từ 6 năm trước, tôi bắt đầu cảm thấy mình muốn giết những người phụ nữ trông hạnh phúc. Bất kể ai cũng được, tôi chỉ muốn giết thật nhiều người", báo Sankei của Nhật Bản trích dẫn lời nghi phạm nói với Cảnh sát. Nghi phạm này cho biết bản thấy cảm thấy rất tức giận khi nhìn thấy những người phụ nữ trông có vẻ như đang rất hạnh phúc và muốn ra tay giết hại.

Các nhà chức trách Nhật Bản đang tiếp tục điều tra. Người phát ngôn phía đại diện cảnh sát Tokyo cho biết hiện chưa có thêm thông tin để chia sẻ đến công chúng liên quan đến vụ tấn công trên tàu điện ngầm. Các vụ tội phạm liên quan tới bạo lực thường xuyên xảy ra tại Nhật Bản, đã từng có những vụ đâm sao mà nạn nhân và cả thủ phạm cả hai đều không biết gì về nhau.

Vào tháng 6/2008, một người đàn ông lái xe tải đâm vào đám đông ở quận Akihabara ở Tokyo, sau đó liền nhảy xuống xe cầm dao đâm chém người đi đường. Có ít nhất 7 người chết trong vụ việc này.

Nhiều người cho rằng, những hành động của các nghi phạm này xuất phát từ vấn đề tâm lí không được bình thường và trong một thời gian dài sinh ra ức chế muốn sát hại một ai đó. Nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân, đây cũng xem là một trong những hành vi có suy nghĩ "biến thái" và rất nguy hiểm cho những người xung quanh.

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