Người dân phát hiện 2 cá thể hổ gần khu dân cư, UBND xã Chiềng Hắc ra cảnh báo khẩn!

UBND xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu ra cảnh báo về an ninh, an toàn cho người dân khi trên địa bàn xã phát hiện 2 cá thể hổ.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 9/6/2023, UBND xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu đã ra thông báo số 40/UBND về việc người dân phát hiện có 2 cá thể Hổ trên địa bàn xã Chiềng Hắc.

Do vậy, UBND xã Chiềng Hắc thông báo đến Ban quản lý các bản trên địa bàn xã Chiềng Hắc, với nội dung: Ngày 9/6/2023, UBND xã đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân bản Pả Phang 1 về việc phát hiện 2 cá thể hổ tại khu vực rừng thuộc bản Pú Phang1, bản Tát Ngoãng, Piêng. Lán quản lý (khu phụ cọ po, keo lý, ka xía, pha dong).

Dấu chân hổ được phát hiện - Ảnh: báo Công Lý

Theo thông tin từ báo Công Lý, để đảm bảo an toàn cho người dân và đàn vật nuôi, UBND xã Chiềng Hắc đã chỉ đạo Ban quản lý các bản: Tát Ngoãng, Pả Phagn 1, Piềng Lản và các bản lân cận khu vực có 2 cá thể hổ trú ngụ tuyên truyền người dân không được di chuyển, qua lại, xua đuổi, sử dụng vũ khí, làm tác động đến 2 cá thể hổ nói trên làm ảnh hưởng đến công tác theo dõi của cơ quan có thẩm quyền.

Dấu chân hổ được người dân xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu (Sơn La) phát hiện và chụp lại - Ảnh: báo Dân Việt

Đồng thời, tuyên truyền người dân di dời gia súc, gia cầm đến nơi an toàn tránh tác động xấu từ 2 cá thể hổ nói trên gây thiệt hại cho nhân dân.

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