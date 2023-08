Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 19/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bàn giao Huỳnh Văn Mỹ (sinh năm 1977, HKTT tại Đồng Tháp) cho Công an TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để xử lý theo thẩm quyền vì liên quan vụ đánh vợ gây thương tích.

Theo cơ quan công an, khuya ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP. Tam Kỳ bắt giữ Mỹ tại một nhà trọ ở phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.