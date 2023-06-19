Theo cơ quan công an, khuya ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP. Tam Kỳ bắt giữ Mỹ tại một nhà trọ ở phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 19/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bàn giao Huỳnh Văn Mỹ (sinh năm 1977, HKTT tại Đồng Tháp) cho Công an TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để xử lý theo thẩm quyền vì liên quan vụ đánh vợ gây thương tích.

Hiện Công an TP. Tam Kỳ đã di lý Mỹ về địa phương để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 26/5, Công an TP. Tam Kỳ đã ra quyết định truy tìm đối với Mỹ vì liên quan hành vi cố ý gây thương tích (18%) đối với bà Trần Thị T. (vợ của Mỹ).

Mỹ bị công an vây bắt khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trước đó, một vụ án mạng chồng đâm vợ dã man vì nghi ngoại tình cũng khiến nhiều người kinh hãi. Cụ thể, theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng 10/5, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Trí (50 tuổi, ở xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) 7 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, trong thời gian chung sống, giữa Trí và chị Tr.T.T.H (42 tuổi, vợ Trí) liên tục xảy ra mâu thuẫn do Trí nghi ngờ vợ ngoại tình.

Đến năm 2016, thấy Trí có lời nói, hành động không bình thường, hay gây gổ đánh vợ nên người nhà đã đưa Trí đến Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Trí bị tâm thần phân liệt.

Bị cáo Nguyễn Minh Trí được dẫn ra xe sau khi kết thúc phiên tòa - Ảnh: báo Thanh Niên

Sáng 15/5/2022, Trí xuống bếp nhìn thấy có 1 cái tô nhựa vợ ăn tối hôm trước chưa rửa nên lớn tiếng hỏi: "Sao ăn xong không chịu rửa còn để đó?".

Thấy chồng la mắng, chị H. nhớ lại chuyện chồng hay ghen tuông vô cớ nên bước đến đá cái tô để "dằn mặt". Bực tức trước thái độ của vợ, Trí lấy con dao đâm liên tiếp 4 nhát vào vùng ngực, mặt của vợ. Khi thấy chị H. định bỏ chạy thì Trí đâm tiếp 2 nhát vào lưng.

Dù bị thương nặng nhưng chị H. vẫn cố gắng chạy ra ngoài kêu cứu thì được người dân đến can ngăn và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam xác định, chị H. bị Nguyễn Minh Trí đâm gây thương tích tỷ lệ 14%.