Nghẹt thở giải cứu hơn 20 người mắc kẹt vụ cháy khách sạn ở Hà Nội lúc rạng sáng

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 1/12, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng Công an TP.Hà Nội vừa kịp thời dập tắt đám cháy xảy ra vào rạng sáng 1/12 tại khách sạn trên đường Thiên Hiền, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và hướng dẫn hơn 20 người dân thoát nạn an toàn.

Lực lượng chức năng hướng dẫn, hỗ trợ những người mắc kẹt thoát nạn qua cầu thang sắt ra ngoài an toàn - Ảnh: Báo Dân Việt

Cụ thể, khoảng 5 giờ 15 phút ngày 1/12, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy tại khách sạn trên đường Thiên Hiền, quận Nam Từ Liêm.