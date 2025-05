Sau khi bắt cóc cháu N. để gây áp lực đòi 50 triệu chị T. nợ, 2 đối tượng chạy từ Tây Ninh về Vĩnh Long, đến Long An thì bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An chặn bắt.