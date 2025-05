Lợi dụng lúc ông N. (cha của chị T.) đang làm việc phía sau nhà, Hoa và Lan dụ dỗ bé gái lên xe chở đi mua trà sữa rồi bắt cóc. Hai đối tượng dự định đưa bé gái rời khỏi Tây Ninh về Vĩnh Long để buộc chị T. trả nợ.

Nhận được tin báo, Công an Tây Ninh nhanh chóng lần theo dấu vết thì phát hiện cả hai đang di chuyển đến tỉnh Long An nên phối hợp lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, bắt giữ và giải cứu thành công cháu bé. Ngay sau đó cả hai đối tượng được di lý về Công an xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh làm việc.

Cháu N. được thăm khám sức khỏe trước khi bàn giao lại cho người thân - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chiều 20/5, Công an tỉnh Long An nhận được tin từ Công an tỉnh Tây Ninh về việc 2 đối tượng trên bắt cóc cháu N. từ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và đang di chuyển về hướng xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nên nhờ hỗ trợ vây bắt.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An đã triển khai các tổ công tác phối hợp với Công an xã Thạnh Đức chốt chặn trên các tuyến đường, đặc biệt là tại quốc lộ 1. Khi phát hiện chiếc xe do 2 người phụ nữ điều khiển chở theo bé gái có nhân dạng giống như thông báo của Công an Tây Ninh, tổ công tác đã kè theo khống chế, đưa về trụ sở.