Nam sinh trong vụ 3 người bị ngạt khí trong ô tô: Được xem xét đặc cách tuyển thẳng vào trường cấp 3

Liên quan vụ ba bố con bị ngạt khi nằm trong ô tô, một người tử vong, tối 2/6, ông Vũ Ngọc Dũng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Lão (Hải Phòng) - cho biết, đơn vị sẽ làm tờ trình để báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng xin đặc cách cho cháu P.N.K. (SN 2008) năm nay thi vào lớp 10.

Theo thông tin từ VTC News, lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện An Lão cho biết, đơn vị sẽ làm báo cáo Sở GD&ĐT xin đặc cách cho nam sinh bị ngạt khi ngủ trong ô tô, không thể tham dự kỳ thi vào lớp 10.

"Cháu K. hiện đang cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội nên không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Chúng tôi cũng hướng dẫn gia đình và nhà trường làm đơn gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Lão, sáng mai (3/6), chúng tôi sẽ làm tờ trình để báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng xin đặc cách cho cháu được tuyển thẳng vào trường THPT Q.T.", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, cháu K. là học sinh trường THCS T.S. (huyện An Lão), sáng cùng ngày, dự kiến K. sẽ thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024. Tuy nhiên, theo lịch cắt điện luân phiên, khu vực nhà cháu K. ở tổ dân phố Văn Tràng 1 (thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão) mất điện từ chiều tối 1/6 đến khoảng 3h ngày 2/6 và xảy ra sự việc đau lòng trên.

Ông Dũng cho biết thêm, gia đình đang làm thủ tục mai táng cho cháu P.M.H. (SN 2003). H. là sinh viên của một trường đại học tại Hải Phòng.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 2/6, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 3 người trong gia đình bị ngạt trong xe ô tô, trong đó một người tử vong.

Cụ thể, đêm qua do mất điện nên anh Phạm Văn T. (49 tuổi, trú thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng), con gái Phạm Minh H. (20 tuổi) và con trai Phạm Ngọc K. (15 tuổi) đã vào xe ô tô của gia đình, bật điều hòa nằm ngủ cho mát. Khoảng 3h13 rạng sáng ngày 2/6, chị Lê Thị L. (47 tuổi, vợ anh T.) ra xe kiểm tra thì phát hiện cả chồng và con đều đã bị ngạt.

Chị L. vội tri hô, nhờ hàng xóm đưa 3 người thân đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An. Đến khoảng 7h sáng nay, em Phạm Minh H. đã tử vong. Anh T. và cháu K. vẫn đang được cấp cứu, đã hồi tỉnh. Công an huyện An Lão đang điều tra, xác minh vụ việc.