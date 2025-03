Thủ tướng yêu cầu công chúng cung cấp viện trợ và hỗ trợ nhiều nhất có thể cho các nỗ lực cứu hộ đang diễn ra do tác động của trận động đất này. Trước đó, ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tất cả các khu vực bị ảnh hưởng và đã mở mọi kênh có thể để nhận hỗ trợ quốc tế.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng: Tờ The Global New Light of Myanmar ngày 29/3 đưa tin, Thủ tướng Min Aung Hlaing đã có bài phát biểu trước toàn dân về trận động đất nghiêm trọng. Số người thương vong dự kiến còn tiếp tục tăng.

Còn tại Thái Lan, Thống đốc Bangkok, ông Chadchart Sittipunt trấn an người dân về khả năng xảy ra dư chấn, khẳng định các đợt rung chấn tiếp theo sẽ yếu hơn và tâm chấn nằm xa Bangkok. Chính quyền đô thị Bangkok (BMA) và Chính phủ Thái Lan đã sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Theo ông Chadchart Sittipunt, ưu tiên cao nhất hiện nay là đảm bảo an toàn cho các cơ sở y tế. Các bệnh viện đã kích hoạt quy trình khẩn cấp, sẵn sàng sơ tán bệnh nhân nếu cần thiết. Bệnh nhân nhẹ được khuyến khích xuất viện để giảm tải, trong khi các ca cấp cứu được ưu tiên xử lý.

Hiện cả hệ thống tàu điện ngầm (MRT) và tàu điện trên cao (BTS) tạm ngừng hoạt động để kiểm tra an toàn. Dự kiến MRT có thể hoạt động trở lại vào sáng 29/3, trong khi BTS cần thêm thời gian đánh giá do đặc thù kỹ thuật.

Người dân đứng bên cạnh đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Mandalay, Myanmar. Ảnh: THX/Báo Sài Gòn Giải Phóng

Theo thông tin từ Vietnam+ (VietnamPlus): Theo số liệu do The Spectator Index công bố trên trang mạng X, trận động đất đã khiến ít nhất 255 người dân tại nước này thiệt mạng, đồng thời dự kiến con số này sẽ còn tăng cao khi công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát vẫn đang tiếp tục.

Trong khi đó, USGS ước tính số người chết vì động đất ở Myanmar có thể lên tới hơn 10.000 người.

Trong khi đó, theo số liệu chính thức được chính quyền quân sự Myanmar công bố tối 28/3, có ít nhất 144 người thiệt mạng và 732 người bị thương. Số nạn nhân thương vong được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh.

