Long An: Xe container va chạm xe bồn, Quốc lộ 62 ùn ứ kéo dài trên 5 km

Vụ tai nạn giữa xe container 50H-007.32 với xe bồn chở nhiên liệu 50H-036.18, khiến Quốc lộ 62 bị ùn ứ kéo dài nhiều km.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, đến hơn 21 giờ ngày 3-2, lực lượng chức năng tỉnh Long An vẫn đang phong tỏa, xử lý hiện trường vụ tai nạn trên Quốc lộ 62 khiến giao thông ùn ứ kéo dài.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Trước đó, khoảng 19 cùng ngày, tại km37 Quốc lộ 62, thuộc địa bàn xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe container 50H-007.32 với xe bồn chở nhiên liệu 50H-036.18.

Hậu quả vụ tai nạn khiến phần đầu xe của hai xe bị hư hỏng nặng, giao thông tại khu vực bị ùn ứ kéo dài trên 5 km.

Vụ tại nạn khiến các phương tiện vẫn ùn ứ kéo dài trên Quốc lộ 62. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Long An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng huyện Thạnh Hóa (Long An) điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến hơn 22 giờ, Quốc lộ 62 đoạn qua khu vực có tại nạn các phương tiện vẫn ùn ứ kéo dài.

Thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn liên quan đến xe container gây ra hậu quả đau lòng. Như trước đó báo Giao Thông đưa tin, sáng ngày (20/1) trên tuyến quốc lộ 5, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. vào thời điểm trên xe đầu kéo (chưa rõ biển kiểm soát) đang di chuyển trên đường quốc lộ 5, hướng Hưng Yên đi Hà Nội.

Khi đi gần hết địa phận tỉnh Hưng Yên thì xảy ra va chạm với một xe máy đi cùng chiều. Cú va chạm khiến nạn nhân ngồi sau xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

