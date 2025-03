Theo thông tin từ báo Tiền Phong: Sáng 28/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Văn Trường (SN 1991, trú tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người". Trường bị xác định là nghi phạm trong vụ bạo hành dẫn đến cái chết của bé trai 5 tuổi, con riêng của người tình.

Trước đó, ngày 27/3, Công an tỉnh An Giang nhận được báo cáo từ Công an phường Long Thạnh về cái chết bất thường của cháu K. (SN 2020). Gia đình đã tổ chức mai táng cháu, nhưng cha ruột cháu K. nghi ngờ có nhiều uẩn khúc và yêu cầu khai quật tử thi để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân tử vong.