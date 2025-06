Vì thế, bến xe đã thông tin với trạm công an Bến xe Mỹ Đình, Công an phường Mỹ Đình 2, đề nghị điều tra xử lý các đối tượng vi phạm để bảo vệ quyền lợi, tài sản của hành khách. Công an phường Mỹ Đình đã vào cuộc điều tra xử lý kịp thời”, ông Hòa cho biết trên VietNamNet.

Để tránh những trường hợp tương tự xảy ra, lãnh đạo bến xe Mỹ Đình khuyến cáo hành khách đi các tuyến đường dài nên vào bến mua vé.