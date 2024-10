Theo cảnh sát, 2 bị can này đã gây thương tích cho bé N.T.K. (6 tuổi, con trai Toàn) tại một nhà trọ ở phường 16, quận 8.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Toàn (SN 2000) cùng Lê Thụy Thanh Tâm (SN 2002) về tội Cố ý gây thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Ban Chỉ huy Công an Quận 8 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp các đội nghiệp vụ, đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan, điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Kết quả điều tra xác định chiều 1/10, chị N.T.V. (SN 1999, ngụ tỉnh Phú Yên) đến Công an phường 16, quận 8, trình báo việc con chị là cháu N.T.K. nghi bị bạo hành.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Quận 8, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Nguyễn Quốc Toàn (SN 2000; ngụ Quận 8) - cha ruột của cháu K.

Theo thông tin từ VOV, ngoài Nguyễn Quốc Toàn, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố và bắt tạm giam bị can Lê Thụy Thanh Tâm (SN 2002; cùng ngụ Quận 8) - vợ của Toàn. Cả hai bị tạm giam để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Làm việc với Công an Quận 8, chị N.T.V - mẹ ruột cháu bé cho biết, con trai mình sống với cha ruột và người dì ghẻ từ 2 tháng trước.

Ngày 28/9, chị nhận cuộc gọi của người quen báo tin con trai bị bỏng, đang cấp cứu ở bệnh viện. Ngay sau đó, chị nghỉ việc ngoài quê vào chăm sóc con.

Bé K. được đưa vào bệnh viện để sơ cấp cứu - Ảnh: VOV

Thấy những vết thương trên người con trai, chị nghi cháu bị cha bạo hành nên đề nghị cảnh sát vào cuộc điều tra.

Hiện cháu K. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, với tình trạng bị bỏng nước sôi độ II-III 12% – Nhiễm trùng vết bỏng – Nhiễm trùng huyết – Tổn thương gan – Viêm xẹp phổi.