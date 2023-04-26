Loạt xe tay ga của Honda tiếp tục giảm sâu vào cuối tháng 4/2023

Đời sống 26/04/2023 15:03

Theo thống kê, doanh số bán hàng xe máy của Honda Việt Nam đạt hơn 2,3 triệu xe, tương đương mỗi ngày người Việt mua khoảng 6398 chiếc xe máy Honda.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, thời điểm cuối tháng 4/2023, loạt xe tay ga của Honda Việt Nam (HVN) có dấu hiệu hạ nhiệt. Đơn cử như mẫu xe tay ga bán chạy nhất của hãng này, Honda Vision đang bán ra với giá thấp nhất là 32,3 triệu đồng, giảm hơn 1 triệu đồng so với thời điểm đầu tháng 4 (trước đó có giá là 33,5 triệu đồng).

Theo khảo sát một số đại lý Honda trên địa bàn TP.HCM, Honda Vision đang bán ra với giá từ 32,3-37 triệu đồng. Honda Lead có giá 37-41 triệu đồng, Honda Air Blade 125cc có giá 40,9-42 triệu đồng.

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Dòng xe Honda Vision phổ biến tại Việt Nam cũng được giảm giá sâu - Ảnh minh họa: Internet

Riêng các dòng xe Honda SH vẫn có mức giá cao, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể, SH 125i có giá từ 79,5 triệu đồng, SH Mode có giá từ 58,5 triệu đồng, SH 160i có giá từ 104,9 triệu đồng, SH 350i có giá từ 135 triệu đồng.

Mới đây HVN cũng đã đưa ra Tổng kết hoạt động năm tài chính 2023 (Tháng 4/2022 – Tháng 3/2023) theo đó mảng sản xuất xe máy ghi nhận tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, doanh số bán hàng xe máy của HVN đạt mức 2.335.337 xe, tăng 13,8% so với năm tài chính 2022. Như vậy, thị phần xe máy của HVN đạt khoảng 81,0% (tính trong VAMM), tăng 0,3% so với năm tài chính trước. Cũng theo con số này thì mỗi ngày người Việt mua khoảng 6398 chiếc xe máy Honda.

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SH 350i có giá từ 135 triệu đồng - Ảnh minh họa: Internet

Kéo theo đó, doanh số tăng thì thị phần xe máy Honda cũng tăng thêm 1% trong năm tài chính 2023 so với mức 80% của năm tài chính 2022. Hiện nay, các mẫu xe của Honda vẫn được người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn nhiều nhất bởi độ bền và độ phủ sóng của hãng xe này.

 

Dẫn tin từ Vietnamplus, về lý do giá xe giảm, số lượng xe về các đại lý đã dồi dào và nhiều mẫu mã hơn đã khiến giá xe tốt hơn. Bên cạnh đó, trong thời gian này các đại lý cũng ghi nhận lượng khách mua ghi nhận giảm sút từ 20-30% so với cùng kỳ năm trước, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, trì hoãn việc đổi, mua xe mới trong tình hình kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn, giá cả gia tăng cao… nên phải giảm giá xe để kích cầu.

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Giá các mẫu xe của Yamaha duy trì ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh Honda, giá bán của các mẫu xe tay ga thương hiệu Yamaha tại Việt Nam vẫn duy trì ổn định và chênh lệch không quá lớn so với mức bán lẻ đề xuất. Thậm chí, một số mẫu như Latte, Janus hay Freego còn đang có giá bán thực tế hơn mức niêm yết trên website chính thức của Yamaha Việt Nam.

Cụ thể, các phiên bản của Yamaha Janus đang chào bán với giá bán 28,2-32,2 triệu đồng, thấp hơn tối đa 900.000 đồng so với đề xuất chính hãng. Yamaha Latte hiện dao động trong khoảng 37,8-38,3 triệu đồng, còn Yamaha Freego được bán thấp hơn 600.000 đồng so với niêm yết, ở mức 29,9-33,8 triệu đồng.

Tương tự, các hãng xe khác như Piaggio hay SYM cũng không có sự biến động về giá: Vespa Primavera có giá từ 74,5 triệu đồng; Sprint 125cc từ 75,5 triệu đồng; SYM Attila 125cc giá 32,9 triệu đồng… Một số đại lý còn tặng thêm dầu máy, dung dịch vệ sinh buồng đốt, áo mưa… hay ưu đãi trả góp 0% đối với khách mua xe trong thời gian này.

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