Liên tiếp các vụ học sinh tử vong trong bể bơi trường học: Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn

Đời sống 25/08/2023 19:39

Sau 2 vụ đuối nước thương tâm gần đây của học sinh Hà Nội, Nghệ An, Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu các địa phương rà soát quy trình đảm bảo an toàn khi dạy bơi, các quy định về phòng, chống tai nạn thương tích... cho học sinh.

Cụ thể, theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, Bộ yêu cầu Sở GD-ĐT chỉ đạo toàn bộ các cơ sở giáo dục rà soát quy trình đảm bảo an toàn khi tổ chức dạy bơi trong nhà trường, các quy định về phòng chống tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn cho học sinh khi bước vào năm học mới, báo cáo về Bộ trước ngày 29/8.

Với Sở GD-ĐT Hà Nội, Bộ yêu cầu kiểm tra, báo cáo quy trình đảm bảo an toàn tổ chức dạy bơi theo quy định của Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam, xác định rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến sự việc này và chỉ đạo xử lý đúng quy định.

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Các địa phương rà soát quy trình đảm bảo tổ chức dạy bơi cho trẻ an toàn - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Liên quan đến 2 vụ đuối nước thương tâm gần đây của học sinh Hà Nội, Nghệ An, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, trước đó trong cùng 1 ngày, liên tiếp xảy ra 2 vụ học sinh tử vong tại bể bơi trường học. Cụ thể, ngày 22/8, ở Trường Phổ thông quốc tế Việt Nam (quận Hà Đông, Hà Nội), một học sinh lớp 9 tử vong khi đang bơi tại bể bơi của nhà trường ngay trong giờ học bơi. Cũng trong ngày 22/8, vào khoảng 15h, một học sinh 13 tuổi ở Nghi Lộc, Nghệ An cùng nhóm bạn đến bể bơi của một trường THPT ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An tắm và bị đuối nước.

Riêng vụ việc đuối nước trong trường học ở Hà Nội, theo nhận định ban đầu của cơ quan Công an, giáo viên dạy bơi đã không phổ biến, hướng dẫn, để học sinh tự do xuống bể bơi. Trong khi đó, thầy giáo ngồi trên bờ sử dụng điện thoại suốt tiết học. Khi học sinh vùng vẫy rồi chìm xuống đáy bể bơi, giáo viên này vẫn ngồi sử dụng điện thoại di động, hoàn toàn không hay biết sự việc.

 

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Từ khóa:   nam sinh đuối nước đuối nước bể bơi trường học

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