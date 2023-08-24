"Phường có văn bản yêu cầu nhà trường phải báo cáo trước 14h chiều 23/8, tuy nhiên đến chiều nay phường vẫn chưa nhận được văn bản từ trường", ông Tuấn nói với báo Tuổi Trẻ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 24/8, ông Trần Anh Tuấn - phó chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An - cho biết đến nay phường vẫn chưa nhận được báo cáo từ Trường THPT Nguyễn Trường Tộ về vụ nam sinh 13 tuổi chết đuối khi bơi ở bể bơi của trường.

Sau khi sơ cứu ban đầu, nam sinh được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh cứu chữa nhưng không qua khỏi vào tối 23/8.

Về diễn biến sự việc, ông Tuấn cho hay gần 17h chiều 22/8, lãnh đạo phường nhận được tin báo từ Trạm y tế phường về việc có một nam sinh đuối nước tại bể bơi Trường THPT Nguyễn Trường Tộ chuyển qua cấp cứu. Thời điểm này, nam sinh phải thở bằng bình oxy, không tỉnh táo.

Bể bơi trong Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, TP Vinh tạm đóng cửa chiều 24/8 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo ông Tuấn, trước đó ngày 7/7, phường đã kiểm tra điều kiện hoạt động của bể bơi trong Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, cho thấy bể bơi có giấy phép xây dựng và đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

Theo tìm hiểu, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ là trường ngoài công lập. Bể bơi được đầu tư xây dựng với số vốn hơn 1 tỉ đồng từ nguồn vốn tích lũy của nhà trường.

"Nam sinh gặp nạn cùng nhóm bạn mua vé vào bể bơi của nhà trường để bơi. Theo thông tin ban đầu chúng tôi nắm được, thời điểm đó có nhân viên trực cứu hộ, cứu nạn", ông Tuấn nói với báo Tuổi Trẻ và cho biết thêm sau khi xảy ra sự việc, bể bơi này đang tạm dừng hoạt động.

Cũng trong nguồn tin này, trong khuôn viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ có ba bể bơi gồm một bể bơi cố định và hai bể bơi di động làm bằng vải bạt. Vụ tai nạn đuối nước xảy ra ở bể bơi cố định. Tại bể bơi này có các mực nước khác nhau, trong đó chỗ sâu nhất là 1,8m.

Nội quy bể bơi quy định các khung giờ bơi, ban quản lý không chịu trách nhiệm các tai nạn cũng như rủi ro xảy ra do không tuân thủ quy định bể bơi hoặc không tuân thủ theo chỉ dẫn của nhân viên giám sát bể bơi.

Ngoài tổ chức các lớp dạy bơi, bể bơi này còn mở cửa đón khách vào bơi mỗi ngày.

Trả lời báo Tuổi Trẻ, bà Hoàng Thị Mỹ Thiện - hiệu phó Trường THPT Nguyễn Trường Tộ - cho biết đây là sự cố đáng tiếc và ban giám hiệu nhà trường vẫn đang phối hợp với gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân.

Bể bơi nơi xảy ra sự việc - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ VietNamNet, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 22/8, nhóm học sinh đến bể bơi trong Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh (Nghệ An) để tắm.

Quá trình tắm ở bể bơi, mọi người không tìm thấy em N.T.B (13 tuổi), trú ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) nên lặn xuống tìm kiếm và phát hiện nam sinh dưới đáy bể.

Mọi người nhanh chóng đưa em B. đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đến 18h30 cùng ngày, em B. được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục cấp cứu. Nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Cán bộ phường Hà Huy Tập thông tin với VietNamNet: "Chúng tôi đang yêu cầu nhà trường báo cáo toàn bộ sự việc liên quan".

Được biết, em B. đang theo học ở một trường trên địa bàn TP Vinh. Sự việc đang được các cơ quan chức năng ở Nghệ An tiếp tục làm rõ.