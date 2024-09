Theo thông tin trên VTC News , ngày 11/9, Công an TP Hà Nội cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Nguyễn Duy Phương (SN 1983, trú tại xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất) để điều tra về hành vi giết người.

Do ảnh hưởng cơn bão số 3, đến sáng 8/9, gia đình tài xế mới tổ chức tìm kiếm và phát hiện ô tô của anh T. tại địa bàn xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Phúc Thọ triển khai lực lượng xuống hiện trường cùng gia đình anh T. tổ chức tìm kiếm khu vực xung quanh và phát hiện thi thể anh T. tại mép bờ sông Đáy (thôn Bảo Lộc 5, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ). Qua khám nghiệm hiện trường, pháp y nghi vấn anh T bị sát hại.

Đối tượng giết người, cướp tài sản Nguyễn Duy Phương (SN 1983, trú tại xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất). Ảnh: VTC News.

Đến khoảng 5h30 ngày 10/9, Công an huyện Phúc Thọ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ Nguyễn Duy Phương. Làm việc với công an, Phương thừa nhận hành vi phạm tội của mình.