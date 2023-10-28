Lại phát hiện bộ xương người cạnh gốc cây tại bãi đất trống ở Bình Dương

Đời sống 28/10/2023 09:50

Người dân phát hiện một bộ xương người rời rạc dưới gốc cây và đã trình báo công an.

Theo thông tin từ trang Người đưa tin, tối ngày 27/10, Công an thị xã Bến Cát đang phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ vụ phát hiện một bộ xương người tại bãi đất trống.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày một số người dân sống trên địa bàn Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát đi trên đường DK5A-KCN Mỹ Phước 3 thì phát hiện một vật lạ nằm khuất dưới gốc cây.

Lại gần thì tá hoả thấy quần áo và một bộ xương người, sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ để tiến hành điều tra.

 

 

Lại phát hiện bộ xương người cạnh gốc cây tại bãi đất trống ở Bình Dương - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện bộ xương người - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Người Lao động, một nguồn tin cho biết bước đầu, cơ quan chức năng nhận định đây không phải là vụ án mạng, mà do nạn nhân treo cổ tự tử. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành các bước để xác minh danh tính nạn nhân.

Trước đó, ngày 17/10, tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, người dân cũng phát hiện bộ xương người tại bãi đất trống, cơ quan chức năng sau đó cũng nhận định đó là vụ tự tử.

Thông tin mới nhất vụ bộ xương người được tại bãi đất trống ở Bình Dương, bước đầu xác định nguyên nhân tử vong

Thông tin mới nhất vụ bộ xương người được tại bãi đất trống ở Bình Dương, bước đầu xác định nguyên nhân tử vong

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An đang điều tra làm rõ vụ việc phát hiện một bộ xương người, bước đầu xác nhận nguyên nhân tử vong.

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