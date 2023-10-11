Giáo viên bị tố đánh gãy xương ngón tay học sinh, nhà trường nói gì?

Đời sống 11/10/2023 19:00

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình bị phụ huynh tố đánh gãy xương ngón tay học sinh, hiện tại nhà trường đã quyết định tạm đình chỉ công tác giáo viên.

Dẫn theo thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, chị V.T.T là phụ huynh của em N.T.M.K, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình.

Trao đổi với phóng viên, chị T. cho biết, chiều ngày 4-10, khi đi học về đến nhà, con chị nói bị đau tay.

Giáo viên bị tố đánh gãy xương ngón tay học sinh, nhà trường nói gì? - Ảnh 1
Bàn tay phải của em NTMK, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Chị cầm tay và quan sát lưng bàn tay bên phải của bé có hiện tượng sưng. Bé than đau nhức rất nhiều. Sau khi cha mẹ gặng hỏi, bé mới sợ sệt xác nhận nguyên nhân tay bị đau và sưng sau khi bị cô giáo chủ nhiệm N.T.S đánh bằng cây gõ nhạc cụ vào mu bàn tay lúc sáng 4/10 tại lớp học.

Sáng ngày 5/10, gia đình đưa bé đi khám. Tại phòng khám, bé đã được chỉ định chụp X-Quang đối với bàn tay có dấu hiệu đau và sưng. "Kết quả chụp X-Quang đã kết luận, con tôi - học sinh N.T.M.K bị gãy xương ở vị trí nền của xương đối ngón gần ngón 4 xương bàn tay phải", chị T. nói.

Theo thông tin từ Giáo dục Việt Nam, sau khi sự việc xảy ra, cô giáo và nhà trường cũng đã có xin lỗi phụ huynh, nhưng cho đến nay, phụ huynh vẫn không rõ trường đã áp dụng biện pháp nào để xử lý giáo viên có hành động như vậy?

Giáo viên bị tố đánh gãy xương ngón tay học sinh, nhà trường nói gì? - Ảnh 2
Kết quả của phòng khám mà chị T. đưa bé K. tới khám - Ảnh: Giáo dục Việt Nam

Do có mong muốn được bảo vệ con mình và các bé học sinh khác khi đi học, phụ huynh đề nghị Ban Giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Bình cần sớm vào cuộc, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm khắc đối với giáo viên đã có hành vi bạo lực áp dụng cho học sinh.

Tạm đình chỉ công tác giáo viên

Chiều ngày 11/10, xác nhận với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà – Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) có vụ việc cô giáo lớp 1 dùng thước gõ, trúng tới tay của học sinh.

Tuy nhiên, cô Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà phủ nhận việc nữ giáo viên kia đã đánh gãy ngón tay phải của học sinh lớp 1.

Cô Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà giải thích, đây chỉ là sự việc cô giáo lỡ tay, đang dạy nhạc thì vô tình gõ cây thước làm trúng vào tay của học sinh, chứ không phải đánh.

Hiệu trưởng nhà trường cho hay, hiện sức khỏe của học sinh hoàn toàn bình thường, bé vẫn đến lớp đều đặn, vui vẻ, và nói đã hết đau rồi.

Theo cô Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà, sự việc không có gì nặng, đã được xử lý xong, và hoàn toàn không phải là chuyện bạo lực học đường.

Dù vậy, cô Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà cho hay rằng, nhà trường vẫn tiến hành tạm đình chỉ công tác cô giáo này, do đã có dùng thước trúng vào tay của học sinh.

Giáo viên bị tố đánh gãy xương ngón tay học sinh, nhà trường nói gì? - Ảnh 3
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình, nơi xảy ra sự việc học sinh nghi bị đánh gãy xương ngón tay -  Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Việc này nhằm để tiến hành kiểm điểm, làm rõ vụ việc đối với cô giáo đã gây ra. Trường cũng sẽ có những biện pháp chế tài về mặt thi đua đối với cô giáo sau khi có kết luận cuối cùng của vụ việc này.

Dù vậy, Hiệu trưởng Thanh Trà cũng cho biết thêm đây là cô giáo cũng được phụ huynh quý mến. Những vị phụ huynh còn lại của lớp 1 có con chị T. đã cùng ký tên vào đơn xin cho cô giáo.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Phan Văn Quang – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Bình chia sẻ rằng cũng mới nắm thông tin này.

Ông Phan Văn Quang nói rằng, Phòng Giáo dục sẽ sớm mời phụ huynh lên để làm rõ sự việc, và sẽ có trao đổi thông tin cụ thể với các cơ quan báo chí sau.

Thanh Hóa: Xót xa nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng tại công viên

Thanh Hóa: Xót xa nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng tại công viên

Công an TP Thanh Hóa đang xác minh và điều tra làm rõ vụ việc một nữ sinh bị đánh rồi quay clip tung lên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   tin đời sống tin nóng tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 10 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít