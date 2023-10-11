Trao đổi với phóng viên, chị T. cho biết, chiều ngày 4-10, khi đi học về đến nhà, con chị nói bị đau tay.

Dẫn theo thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, chị V.T.T là phụ huynh của em N.T.M.K, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình.

Sáng ngày 5/10, gia đình đưa bé đi khám. Tại phòng khám, bé đã được chỉ định chụp X-Quang đối với bàn tay có dấu hiệu đau và sưng. "Kết quả chụp X-Quang đã kết luận, con tôi - học sinh N.T.M.K bị gãy xương ở vị trí nền của xương đối ngón gần ngón 4 xương bàn tay phải", chị T. nói.

Chị cầm tay và quan sát lưng bàn tay bên phải của bé có hiện tượng sưng. Bé than đau nhức rất nhiều. Sau khi cha mẹ gặng hỏi, bé mới sợ sệt xác nhận nguyên nhân tay bị đau và sưng sau khi bị cô giáo chủ nhiệm N.T.S đánh bằng cây gõ nhạc cụ vào mu bàn tay lúc sáng 4/10 tại lớp học.

Theo thông tin từ Giáo dục Việt Nam, sau khi sự việc xảy ra, cô giáo và nhà trường cũng đã có xin lỗi phụ huynh, nhưng cho đến nay, phụ huynh vẫn không rõ trường đã áp dụng biện pháp nào để xử lý giáo viên có hành động như vậy?

Kết quả của phòng khám mà chị T. đưa bé K. tới khám - Ảnh: Giáo dục Việt Nam

Do có mong muốn được bảo vệ con mình và các bé học sinh khác khi đi học, phụ huynh đề nghị Ban Giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Bình cần sớm vào cuộc, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm khắc đối với giáo viên đã có hành vi bạo lực áp dụng cho học sinh.

Tạm đình chỉ công tác giáo viên

Chiều ngày 11/10, xác nhận với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà – Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) có vụ việc cô giáo lớp 1 dùng thước gõ, trúng tới tay của học sinh.

Tuy nhiên, cô Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà phủ nhận việc nữ giáo viên kia đã đánh gãy ngón tay phải của học sinh lớp 1.

Cô Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà giải thích, đây chỉ là sự việc cô giáo lỡ tay, đang dạy nhạc thì vô tình gõ cây thước làm trúng vào tay của học sinh, chứ không phải đánh.

Hiệu trưởng nhà trường cho hay, hiện sức khỏe của học sinh hoàn toàn bình thường, bé vẫn đến lớp đều đặn, vui vẻ, và nói đã hết đau rồi.

Theo cô Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà, sự việc không có gì nặng, đã được xử lý xong, và hoàn toàn không phải là chuyện bạo lực học đường.

Dù vậy, cô Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà cho hay rằng, nhà trường vẫn tiến hành tạm đình chỉ công tác cô giáo này, do đã có dùng thước trúng vào tay của học sinh.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Tân Bình, nơi xảy ra sự việc học sinh nghi bị đánh gãy xương ngón tay - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Việc này nhằm để tiến hành kiểm điểm, làm rõ vụ việc đối với cô giáo đã gây ra. Trường cũng sẽ có những biện pháp chế tài về mặt thi đua đối với cô giáo sau khi có kết luận cuối cùng của vụ việc này.

Dù vậy, Hiệu trưởng Thanh Trà cũng cho biết thêm đây là cô giáo cũng được phụ huynh quý mến. Những vị phụ huynh còn lại của lớp 1 có con chị T. đã cùng ký tên vào đơn xin cho cô giáo.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Phan Văn Quang – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Bình chia sẻ rằng cũng mới nắm thông tin này.

Ông Phan Văn Quang nói rằng, Phòng Giáo dục sẽ sớm mời phụ huynh lên để làm rõ sự việc, và sẽ có trao đổi thông tin cụ thể với các cơ quan báo chí sau.