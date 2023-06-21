Trong căn phòng, cư dân mạng được một phen hú vía vì cảnh tưởng của một phòng trọ. Trên giường, chăn nệm, gối ngủ và quần áo bám bụi, đen kịt, vứt ngổn ngang. Khu nhà vệ sinh cũng chật các loại túi đen, xô chậu trải từ bồn cầu xuống đất.

Theo thông tin từ báo Dân trí, anh Nguyễn Đình Sơn (SN 1996, quê Đắk Lắk) đã kể lại trải nghiệm kinh hoàng khi cho một vị khách nữ 23 tuổi thuê phòng trọ . Sau 2 năm, bạn nữ chuyển đi, anh Sơn tá hoả khi chứng kiến cảnh tượng trong căn phòng. Bao phủ khắp nơi đều là rác thải, quần áo, bát đũa bẩn, chai lọ, đồ ăn, hộp nhựa chất đống trong nhà.

Ngay khi nhìn thấy căn phòng, anh Sơn định thuê lao công ở ngoài tới quét dọn nhưng hỏi vài người, họ đều từ chối, đưa ra mức giá cao. Cuối cùng, nam chủ trọ lại xắn tay tự gom hết đống rác ngổn ngang.

"Từ xưa tới giờ cứ nghĩ ở trên Tiktok, Facebook mới có như này, mà nay mình mới thấy ngoài đời. Đến khi trả phòng lại đưa cho mình mớ hỗn độn rồi còn đòi cả tiền cọc của mình. Chẳng hiểu sao bạn nữ lại có thể ở được như vậy", anh Sơn bức xúc.

Tiến vào khu vực nhà vệ sinh, ai nấy cũng kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng như thể nơi đây bị bỏ hoang đã lâu. Không chỉ rác, quần áo cũng được vứt bừa bãi. Chưa kể, bình nước, nồi niêu soong chảo cũng được vứt tùm lum ở sàn nhà vệ sinh - Ảnh: Báo Dân trí

Anh cho biết, thông thường, các khách thuê phòng cần cọc tiền 1 tháng. Qúa trình sinh sống, tôi cũng nhắc nhở các bạn phải ở sạch sẽ, giữ phòng gọn gàng mà không nghĩ bạn này ở bẩn đến vậy.

Từ trước đến nay, anh chủ phòng trọ cứ nghĩ chuyện này chỉ có trên mạng mà chính mình lần đầu tiên gặp phải. Trước đó, nhiều lần kiểm tra, khu vực hành lang cũng khá sạch sẽ.

Theo nguồn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, số tiền thuê phòng trọ của nữ sinh là 5 triệu đồng/tháng. Cô hiện tại đi làm và sống ở khu trọ được 2 năm. Sau khi anh Sơn rất bức xúc bởi sau khi dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, cô gái này đã quay lại bắt đền chủ nhà vì đã vứt hết đồ đạc của mình và đòi lại tiền cọc.

"Tôi rất sốc khi mở cửa phòng trọ và tới khi gặp người thuê trọ, bạn đó tỉnh bơ. Tôi gọi một cô lao công tới dọn phòng nhưng cô nói có trả 5-10 triệu đồng cũng chịu, không dọn được. Thế nên, tôi là người đã dọn hết và sơn lại phòng", anh Sơn kể.

Căn phòng trọ sau khi chủ nhà đã dọn dẹp sạch sẽ - Ảnh: Báo Dân trí

Anh Sơn đã phải dọn trong khoảng 6 tiếng và gom tất cả rác vào 18 túi mới đủ. Sau khi chi số tiền cho đổ rác, mua sơn và trả công cho thợ để sơn lại phòng là một triệu đồng. Vì thế, anh quyết định không trả lại tiền cọc.

Ngay khi câu chuyện của anh Sơn chia sẻ, nhiều dân mạng tỏ ra phẫn nộ về cách sống này của cô gái: "Có nhiều người sống kỳ quái thật. Đi qua bãi rác mình đã nín thở rồi, đây lại sống trên đống rác hàng ngày thì thua luôn".

"Ui trời, đây là thật hay đùa? Làm gì có người lười đến thế, sao sống trên đống rác mà chịu được, bó tay", "Nỗi khổ của chủ trọ ít ai hiểu được"... - những người khác cũng bình luận đồng tình.