Kinh hoàng: Phòng trọ ngập ngụa rác của cô gái trẻ, chủ trọ suýt ngất bởi cảnh tượng trước mắt

Đời sống 21/06/2023 10:06

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ loạt hình ảnh về một căn phòng trọ của cô gái xinh đẹp sinh năm 2000 khiến dân tình phải khóc thét.

Theo thông tin từ báo Dân trí, anh Nguyễn Đình Sơn (SN 1996, quê Đắk Lắk) đã kể lại trải nghiệm kinh hoàng khi cho một vị khách nữ 23 tuổi thuê phòng trọ. Sau 2 năm, bạn nữ chuyển đi, anh Sơn tá hoả khi chứng kiến cảnh tượng trong căn phòng. Bao phủ khắp nơi đều là rác thải, quần áo, bát đũa bẩn, chai lọ, đồ ăn, hộp nhựa chất đống trong nhà.

Kinh hoàng: Phòng trọ ngập ngụa rác của cô gái trẻ, chủ trọ suýt ngất bởi cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Căn phòng bừa bộn, bẩn thỉu này khiến nhiều người lắc đầu - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Trong căn phòng, cư dân mạng được một phen hú vía vì cảnh tưởng của một phòng trọ. Trên giường, chăn nệm, gối ngủ và quần áo bám bụi, đen kịt, vứt ngổn ngang. Khu nhà vệ sinh cũng chật các loại túi đen, xô chậu trải từ bồn cầu xuống đất. 

Kinh hoàng: Phòng trọ ngập ngụa rác của cô gái trẻ, chủ trọ suýt ngất bởi cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Kinh hoàng: Phòng trọ ngập ngụa rác của cô gái trẻ, chủ trọ suýt ngất bởi cảnh tượng trước mắt - Ảnh 3
Căn phòng khiến anh Sơn ám ảnh - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

"Từ xưa tới giờ cứ nghĩ ở trên Tiktok, Facebook mới có như này, mà nay mình mới thấy ngoài đời. Đến khi trả phòng lại đưa cho mình mớ hỗn độn rồi còn đòi cả tiền cọc của mình. Chẳng hiểu sao bạn nữ lại có thể ở được như vậy", anh Sơn bức xúc.

Ngay khi nhìn thấy căn phòng, anh Sơn định thuê lao công ở ngoài tới quét dọn nhưng hỏi vài người, họ đều từ chối, đưa ra mức giá cao. Cuối cùng, nam chủ trọ lại xắn tay tự gom hết đống rác ngổn ngang.

Kinh hoàng: Phòng trọ ngập ngụa rác của cô gái trẻ, chủ trọ suýt ngất bởi cảnh tượng trước mắt - Ảnh 4
Tiến vào khu vực nhà vệ sinh, ai nấy cũng kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng như thể nơi đây bị bỏ hoang đã lâu. Không chỉ rác, quần áo cũng được vứt bừa bãi. Chưa kể, bình nước, nồi niêu soong chảo cũng được vứt tùm lum ở sàn nhà vệ sinh - Ảnh: Báo Dân trí

Anh cho biết, thông thường, các khách thuê phòng cần cọc tiền 1 tháng. Qúa trình sinh sống, tôi cũng nhắc nhở các bạn phải ở sạch sẽ, giữ phòng gọn gàng mà không nghĩ bạn này ở bẩn đến vậy.

Từ trước đến nay, anh chủ phòng trọ cứ nghĩ chuyện này chỉ có trên mạng mà chính mình lần đầu tiên gặp phải. Trước đó, nhiều lần kiểm tra, khu vực hành lang cũng khá sạch sẽ.

Theo nguồn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, số tiền thuê phòng trọ của nữ sinh là 5 triệu đồng/tháng. Cô hiện tại đi làm và sống ở khu trọ được 2 năm. Sau khi anh Sơn rất bức xúc bởi sau khi dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, cô gái này đã quay lại bắt đền chủ nhà vì đã vứt hết đồ đạc của mình và đòi lại tiền cọc.

"Tôi rất sốc khi mở cửa phòng trọ và tới khi gặp người thuê trọ, bạn đó tỉnh bơ. Tôi gọi một cô lao công tới dọn phòng nhưng cô nói có trả 5-10 triệu đồng cũng chịu, không dọn được. Thế nên, tôi là người đã dọn hết và sơn lại phòng", anh Sơn kể.

Kinh hoàng: Phòng trọ ngập ngụa rác của cô gái trẻ, chủ trọ suýt ngất bởi cảnh tượng trước mắt - Ảnh 5
Căn phòng trọ sau khi chủ nhà đã dọn dẹp sạch sẽ - Ảnh: Báo Dân trí

Anh Sơn đã phải dọn trong khoảng 6 tiếng và gom tất cả rác vào 18 túi mới đủ. Sau khi chi số tiền cho đổ rác, mua sơn và trả công cho thợ để sơn lại phòng là một triệu đồng. Vì thế, anh quyết định không trả lại tiền cọc.

Ngay khi câu chuyện của anh Sơn chia sẻ, nhiều dân mạng tỏ ra phẫn nộ về cách sống này của cô gái: "Có nhiều người sống kỳ quái thật. Đi qua bãi rác mình đã nín thở rồi, đây lại sống trên đống rác hàng ngày thì thua luôn".

"Ui trời, đây là thật hay đùa? Làm gì có người lười đến thế, sao sống trên đống rác mà chịu được, bó tay", "Nỗi khổ của chủ trọ ít ai hiểu được"... - những người khác cũng bình luận đồng tình.

Nữ sinh leo cầu thang vác tủ lạnh giúp người bố khuyết tật giao hàng suốt 6 năm gây sốt cộng đồng mạng

Nữ sinh leo cầu thang vác tủ lạnh giúp người bố khuyết tật giao hàng suốt 6 năm gây sốt cộng đồng mạng

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh đang học năm hai ở Hồ Bắc giúp người cha khuyết tật khiêng tủ lạnh leo cầu thang gây sốt cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   phòng trọ phòng trọ bẩn kinh hoàng nữ sinh ở bẩn

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 15 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 15 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 45 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 45 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ