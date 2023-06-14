Bắt nhóm đối tượng giật điện thoại của nữ sinh ở TP.HCM

2 đối tượng chạy 2 xe máy rảo quanh nhiều khu vực để cướp giật, thấy nữ sinh đang bấm điện thoại liền áp sát, giật lấy chiếc iPhone rồi tẩu thoát.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 14/6, Công an quận 11, TP.HCM, đang lấy lời khai N.T.T. (29 tuổi), H.T.V. (29 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Zingnews

Theo điều tra, sáng 13/6, T. và V. chạy 2 xe máy đi tìm tài sản người dân sơ hở để cướp giật. Khi đến trước ký túc xá phường 5, quận 11, 2 nghi phạm phát hiện nữ sinh đang bấm điện thoại. T. sau đó áp sát, giật chiếc iPhone trên tay nạn nhân rồi tẩu thoát.

Hiện trường vụ cướp được camera ghi lại - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo Báo Pháp luật TP.HCM, do nữ sinh đang trên đường đi thi nên không đến công an trình báo. Vụ việc sau đó được mạng xã hội và báo chí đăng tải.

Nhận được thông tin, Đội CSHS Công an quận 11 nhanh chóng phối hợp với Đội 3 Phòng CSHS Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, truy xét.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, công an đã nhanh chóng xác định vai trò của T. và V. nên truy bắt.

Chiếc điện thoại mà 2 đối tượng cướp của nữ sinh - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Đến chiều cùng ngày, T. đang ở một địa chỉ trên đường Kênh 19/5, quận Tân Phú thì bị trinh sát bắt. V. và Huy cũng bị bắt gữ sau đó.

Công an còn làm việc với P.V.H (29 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm này đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

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