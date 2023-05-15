Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Phụng (55 tuổi, ngụ đường Lê Duẩn, thị trấn Ninh Sơn) có mâu thuẫn với gia đình hàng xóm là ông Cao Hồng Lân (58 tuổi).

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 15/5, Công an tỉnh Ninh Thuận khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ truy sát làm một người chết, hai người bị thương xảy ra tại thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn vào sáng sớm nay.

Sang đến nơi, thấy ông Lân đang đứng tập thể dục trước nhà, Phụng vung rựa chém vào vùng cổ làm nạn nhân gục tại chỗ. Phụng tiếp tục chém nhiều nhát vào người ông Lân.

Khoảng 4 giờ ngày 15/5, Phụng chuẩn bị một cây rựa tự chế để sang nhà ông Lân giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi, Phụng uống hai ly rượu rồi cầm rựa sang nhà hàng xóm.

Lúc này, vợ con ông Lân là bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (57 tuổi) và Cao Hồng Sơn (17 tuổi) phát hiện vụ việc chạy từ trong nhà ra cũng bị Phụng chém nhiều nhát vào người.

Sau khi gây án, Phụng cầm cây rựa đến Công an thị trấn Tân Sơn đầu thú.

Ông Lân tử vong tại chỗ, bà Linh và Sơn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Theo người dân địa phương, hai gia đình này ở cách nhau một căn nhà. Gia đình ông Lân bán hàng ăn sáng nên thường dậy rất sớm.

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm tại trên đường Lê Duẫn, thị trấn Ninh Sơn - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trước đó, một vụ tương tự cũng xảy ra tại Bắc Ninh. Theo thông tin từ VTC news, người dân tại khu vực chợ Giầu, phường Đông Ngàn, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, hơn 18h ngày 12/5, trên địa bàn đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng giữa hai hộ gia đình là hàng xóm gần nhau.

Theo người dân địa phương và camera an ninh ghi lại, vào thời điểm này có một người đàn ông mặc áo đen, quần ngắn đã cầm dao đến cứa cổ và đâm nhiều nhát vào ông T.T.N (SN 1961) và bà N.T.M (SN 1960).

Sau đó, hung thủ tiếp tục đuổi theo và đâm gục chị N.M.T (SN 1986, con dâu ông bà N-M.). Sau khi bị đâm, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Từ Sơn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, sau đó chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Lực lượng chức năng tóm gọn đối tượng Hiệp và đưa về trụ sở để điều tra làm rõ nguyên nhân - Ảnh: VTC news

Trong đó, chị N.M.T bị đâm nhiều nhát chí mạng dẫn đến tử vong. Hai người còn lại là bố mẹ chồng hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nguyên nhân ban đầu được người dân sinh sống tại khu vực gần chợ Giầu cho biết, 2 hộ gia đình xảy ra mâu thuẫn trong thời gian dài do cùng kinh doanh mặt hàng giống nhau tại địa bàn dẫn đến cạnh tranh. Hai bên gia đình thường xuyên xảy ra xích mích, đỉnh điểm là gia đình nạn nhân quét rác sang nhà hung thủ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Cũng theo người dân, hung thủ tên Hiệp (SN 1987), vừa mãn hạn tù được vài năm. Còn chị T. bị đâm tử vong là người hiền lành, chịu khó, một mình nuôi 3 con nhỏ do chồng đang phải trả án tù liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc, lô đề.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng TP Từ Sơn đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc và tổ chức truy bắt hung thủ.

Sau đó, hung thủ đã bị lực lượng chức năng TP Từ Sơn bắt giữ và đưa về trụ sở để lấy lời khai, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.