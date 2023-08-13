Kinh hoàng: Con trâu nặng 200kg húc chủ tử vong ở TP.HCM

Đời sống 13/08/2023 18:48

Qua điều tra ban đầu xác định, ngày 12/8, ông M. cột con trâu ở đồng ruộng để trâu ăn cỏ. Tối cùng ngày, ông M. ra kiểm tra thì xảy ra vụ việc.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 13/8, Công an huyện Củ Chi đang điều tra vụ người đàn ông bị trâu húc tử vong tại cánh đồng ở xã Phú Mỹ Hưng. Nạn nhân được xác định là ông N.V.M. (52 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Theo thông tin ban đầu, chiều 12/8, ông M. đến căn chòi ở cánh đồng xã Phú Mỹ Hưng dắt con trâu đực nặng khoảng 200kg về nhà. Lúc này, ông M. không may bị con vật húc.

Sáng cùng ngày, người thân đi tìm phát hiện ông M. nằm tử vong bên cạnh chuồng trâu, cơ thể có nhiều vết thương. Riêng con trâu bị đứt dây, sừng dính nhiều vết máu.

Kinh hoàng: Con trâu nặng 200kg húc chủ tử vong ở TP.HCM - Ảnh 1
Con trâu húc chết ông M. trước khi bị bắn hạ - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, Sáng cùng ngày Công an xã Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi, TPHCM) nhận tin báo ông M. bị trâu nhà (nặng khoảng 200 kg) húc chết ở đồng ruộng, xã Phú Mỹ Hưng. Công an có mặt ghi nhận ông M. nằm chết cạnh con trâu. Do con trâu hung hăn nên lực lượng chức năng đã dùng súng bắn hạ con trâu. 

Gia đình nhận định, đây là tai nạn không mong muốn nên đã làm đơn để nhận thi thể nạn nhân về nhà lo đám tang và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện về sau. Đồng thời cũng lại trâu để bán lấy tiền lo chi phí đám tang.

UBND xã Phú Mỹ Hưng đã hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.  

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