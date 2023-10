Kiên Giang: Khẩn trường tìm kiếm cá sấu sổng chuồng bơi ra hồ nước công viên sâu 5m, rộng 7ha

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 13/10, ông Lê Quang Nghĩa - giám đốc công viên văn hóa An Hòa, phường An Bình, TP. Rạch Giá, Kiên Giang cho biết, công viên văn hóa An Hòa có nuôi khoảng 44 con cá sấu phục vụ du khách tham quan. Đến nay, mỗi con cá sấu đạt từ 8-24kg.

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, chuồng nuôi cá sấu của đơn vị xuống cấp và không có đủ nguồn lực để sửa chữa. Do đó, cách đây khoảng 3 ngày (10/10), 6 con cá sấu đã sổng chuồng.