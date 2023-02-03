Khởi tố tài xế say xỉn, lao thẳng xe ôtô vào cảnh sát túm áo và vật ngã 1 thượng uý

Đời sống 03/02/2023 20:00

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hoà Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Tám để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

 

Theo thông tin báo VOV, vào khoảng 11h trưa 2/2, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình khi đang làm nhiệm vụ tại Km 142+90 quốc lộ 70 (phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình) đã dừng kiểm tra ô tô mang biển số 28A đi theo hướng thành phố Hòa Bình - xã Yên Mông để kiểm soát. Chiếc xe này sau đó không chấp hành mà quay đầu bỏ chạy.

Sau đó, CSGT tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe song tài xế không chấp hành mà lao thẳng xe vào người 2 cảnh sát. May mắn 2 cảnh sát đã kịp né tránh để không xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Chiếc ôtô chỉ dừng lại sau khi tông trúng xe máy của lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra.

Khởi tố tài xế say xỉn, lao thẳng xe ôtô vào cảnh sát túm áo và vật ngã 1 thượng uý - Ảnh 1
Đỗ Đình Tám (bìa trái) tại cơ quan công an. Ảnh: Cục CSGT

Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc này, trên ô tô có tài xế Đỗ Đình Tám (sinh năm 1957, ở Hòa Bình) và chị Đ.T.M.N. (sinh năm 1978).

Sau khi ôtô dừng lại, chị N. xuống xe còn nam tài xế tiếp tục ở trên phương tiện và dùng lời lẽ xúc phạm tổ công tác. Người đàn ông sau đó lao xuống khỏi ô tô, túm cổ áo và vật ngã Thượng úy Vũ Huy Thành khiến anh Thành bị rạn đốt xương ngón tay và tổn thương phần mềm, phải nhập viện điều trị. Tài xế Đỗ Đình Tám bị khống chế ngay sau đó.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Tám có nồng độ cồn ở mức 1,163 mg/l khí thở. Mức vi phạm này gấp gần 3 lần mức xử lý "kịch khung" quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (0,4 mg/l khí thở).

Công an phường Tân Hòa sau đó đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đồng thời phối hợp cùng đơn vị liên quan để điều tra vụ việc.

Ngay trong ngày 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Hoà Bình đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ và khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Tám.

 

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