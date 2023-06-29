Kết quả xổ số hôm qua (28/6/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung

Đời sống 29/06/2023 09:00

Độc giả cùng tra cứu lại kết quả xổ số hôm qua Thứ tư ngày 28/6/2023: Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN), kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT), kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số (KQXS) của xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) nhanh nhất hôm qua - Thứ tư ngày 28.6.2023.

Kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) hôm qua Thứ tư ngày 28/6/2023: Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH

Kết quả xổ số hôm qua (28/6/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung - Ảnh 1

Kết quả xổ số miền Trung hôm qua ngày 28 tháng 6 trực tiếp vào lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm qua 28/6/2023 - XSMT thứ 4 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết của 2 tỉnh Đà Nẵng, Khánh Hòa. Kết quả xổ số miền Trung 28/6/2023 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

- Đầu tiên, xổ số của Công ty XSKT Đà Nẵng là 750091.

- Tiếp theo, vé trúng giải Đặc biệt của Công ty XSKT Khánh Hòa là 786961.

Kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB) hôm qua Thứ tư ngày 28/6/2023: Bắc Ninh - XSBN

Kết quả xổ số hôm qua (28/6/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung - Ảnh 2

Kết quả xổ số miền Bắc hôm qua ngày 28 tháng 6 được trực tiếp vào lúc 18 giờ 15 phút. XSMB thứ 4 hàng tuần được mở thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội. Kết quả xổ số miền Bắc 28/6/2023 bắt đầu quay từ giải nhất cho đến giải bảy và cuối cùng là giải đặc biệt.

- Theo đó, vé trúng giải Đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Bắc Ninh là 97495.

Kết quả xổ số (KQXS) miền Nam (XSMN) hôm qua Thứ tư ngày 28/6/2023: Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR

Kết quả xổ số hôm qua (28/6/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung - Ảnh 3

Kết quả xổ số miền Nam hôm qua ngày 28 tháng 6 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm qua 28/6/2023 - XSMN thứ 4 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết của 3 tỉnh Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng. Kết quả xổ số miền Nam 28/6/2023 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

- Đầu tiên, xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Đồng Nai có giải Đặc biệt là: 420065.

- Tiếp theo, 293053 là dãy số trúng giải Đặc biệt của Công ty XSKT Cần Thơ.

- Vé trúng giải Đặc biệt của Công ty XSKT Sóc Trăng là: 429745.

Thời gian lĩnh thưởng và các lưu ý nếu bạn trúng giải thưởng XSKT của 3 miền

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số. Quá thời hạn này, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng. Đồng thời, tấm vé trúng thưởng phải đảm bảo giữ nguyên, không bị trầy xước, không bị tẩy xóa,..

- Công ty xổ số kiến thiết thực hiện trả thưởng tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đại lý xổ số được uỷ quyền.

- Thời gian thanh toán vé xổ số trúng thưởng của công ty xổ số kiến thiết đối với người trúng thưởng chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng.

- Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Khi đến tham gia dự thưởng và làm thủ tục nhận thưởng, bạn phải xuất trình được tấm vé số trúng thưởng cùng các giấy tờ tùy thân, như: thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, các giấy tờ tùy thân đi kèm,…

Xổ số 3 miền hôm nay thứ Năm ngày 29/6/2023 sẽ quay mở thưởng ở các tỉnh nào?

Xổ số thứ Năm ngày 29/6/2023 sẽ được mở thưởng bởi 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Thứ năm ngày 29/6/2023 của 3 miền sẽ được tiếp tục cập nhật sớm nhất đến quý độc giả.

Kết quả xổ số hôm qua (27/6/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung

Kết quả xổ số hôm qua (27/6/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung

Độc giả cùng tra cứu lại kết quả xổ số hôm qua Thứ ba ngày 27/6/2023: Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN), kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT), kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   xổ số xổ số kiến thiết xsmn xsmb xsmt kqxsmn kqxsmb kqxsmt dự đoán xổ số xổ số hôm qua xổ số truyền thống xổ số miền nam ngày hôm qua xổ số ngày hôm qua xsmb ngày 28/6/2023 xsmn ngày 28/6/2023 xsmt ngày 28/6/2023

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 1 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 2 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 37 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ