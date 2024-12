Kết quả vụ 'đòi lại con đã cho Tịnh thất Bồng Lai', chính thức giao lại con cho người mẹ sau 3 năm tranh chấp

Việc thi hành án được diễn tra tại trụ sở Chi cục THADS huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo nội dung đơn khởi kiện, trước đây, bà Dung tưởng nhầm Tịnh thất Bồng Lai là một ngôi chùa chuyên nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn để làm từ thiện nên đã giao con trai là bé CTGB cho bà Cúc nuôi dưỡng.

Thời gian sau, bà Dung biết Tịnh thất Bồng Lai không phải cơ sở thờ tự tôn giáo theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phía bà Cúc đã đưa những hình ảnh của bé CTGB lên mạng xã hội và có thể ảnh hưởng đến bé sau này.

Ngoài ra, bà Cúc đang thi hành án phạt tù nên sẽ không có điều kiện nuôi dạy bé. Khi cơ quan chức năng như công an, tòa án đến làm việc thì cơ sở này không mở cửa và không hợp tác. Những người đang sinh sống tại đây cũng không cho bà Dung và mẹ của bà đến thăm bé CTGB, điều này đi ngược lại thỏa thuận ban đầu là “cho mẹ thăm gặp con bất cứ khi nào”…

Từ những lý do trên, bà Dung đã nộp đơn khởi kiện yêu cầu TAND huyện Đức Hòa, Long An tuyên chấm dứt việc nuôi con nuôi đối với bà Cúc để bà Dung được đón con về nuôi dưỡng.

Như trước đó báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 11-9, TAND tỉnh Long An đã mở phiên toà phúc thẩm vụ án dân sự “tranh chấp yêu cầu chấm dứt nuôi con nuôi” giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Mỹ Dung và bị đơn là bà Cao Thị Cúc (một trong những bị án của vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai). Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã bác nội dung kháng cáo của phía bị đơn và tuyên y án sơ thẩm.

Trước đó, ngày 4-3, TAND huyện Đức Hòa xét xử sơ thẩm, đã tuyên buộc bà Cúc và những người liên quan tại Tịnh thất Bồng Lai trao trả bé TGB cho bà Dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.

Trước đó cũng có một cô gái mất tích liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai được trao trả về cho gia đình. Cụ thể theo thông tin trên báo Tiền Phong, bố đẻ của Diễm My xác nhận, ngày 12/12/2019, Công an huyện Đức Hòa có mời vợ chồng ông và con gái đến làm việc. Thấy Diễm My tinh thần bấn loạn, không bình thường nên Công an đã giao cho gia đình đưa cháu về chữa bệnh.