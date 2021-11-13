Nhất Nguyên và đồng đội ở Tinh thất Bồng Lai từng đi thi thể hình, giành huy chương vàng

Đời sống 13/11/2021 23:26

Không biết để làm gì nhưng tất cả những người tu học ở Tịnh thất Bồng Lai đều rèn luyện thể hình từ năm 14 tuổi với quá trình tập khắc nghiệt. Và giờ thì họ ai cũng sở hữu cơ bắp cuồn cuộn đáng ngưỡng mộ.

Mới đây, những hình ảnh 2 thầy tu Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên của Tịnh thất Bồng Lai (hay còn gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ) tham gia các cuộc thi thể hình, khoe cơ bắp cuồn cuộn đã khiến dân tình vô cùng bất ngờ. 

Nhất Nguyên và đồng đội ở Tinh thất Bồng Lai từng đi thi thể hình, giành huy chương vàng - Ảnh 1

Nhất Nguyên và đồng đội ở Tinh thất Bồng Lai từng đi thi thể hình, giành huy chương vàng - Ảnh 2

Nhất Nguyên chia sẻ anh từng tham gia nhiều cuộc thi thể hình khác nhau, từ cấp quận lên tới cấp thành phố và đều giành huy chương. Đây là hình ảnh anh trong một cuộc thi thể hình ở TP. HCM vào cuối tháng 6/2020. "Trước chúng tôi tham gia mấy cuộc thi đều giành giải vàng, bạc. Có đợt 3 người lên thi, mà giật luôn 3 giải Nhất, nhì, ba...", Nhất Nguyên cho biết.

Nhất Nguyên và đồng đội ở Tinh thất Bồng Lai từng đi thi thể hình, giành huy chương vàng - Ảnh 3Nhất Nguyên và đồng đội ở Tinh thất Bồng Lai từng đi thi thể hình, giành huy chương vàng - Ảnh 4Nhất Nguyên và đồng đội ở Tinh thất Bồng Lai từng đi thi thể hình, giành huy chương vàng - Ảnh 5

Được biết, những người tu học tại thiền am đều có thân hình 6 múi, cơ bắp cường tráng nhờ rèn luyện thể hình từ năm 14 tuổi với quá trình tập khắc nghiệt trong khuôn viên thiền am. Họ còn có cả phòng tập gym với đầy đủ máy móc và dụng cụ rèn luyện sức khỏe để phục vụ cho quá trình tập luyện. Bên cạnh đó, các nhà sư cũng rất quan tâm tới chế độ ăn uống để có được một cơ thể cường tráng, cụ thể là bồi dưỡng các thực phẩm như bột tăng cơ, nấm, sữa..

Nhất Nguyên và đồng đội ở Tinh thất Bồng Lai từng đi thi thể hình, giành huy chương vàng - Ảnh 6

Phòng tập gym của các nhà sư. 

Đã có không ít những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, đa phần đều cho rằng những người (tự cho là) tu hành không hề phù hợp với việc khoe cơ bắp, tham gia các cuộc thi về thể thao. Phản bác lại quan điểm này, Nhất Nguyên cũng cho biết : 

"Chúng tôi không tu theo tôn giáo nào cả mà tu học theo cách của chúng tôi. Tu để học cái chân, thiện, mỹ, lắng nghe, thẩm thấu lời dạy của tiền nhân chứ không phải tu theo kiểu khắt khe, hạn chế chuyện vui chơi, ca hát và các hoạt động thể chất.

Chúng tôi rèn luyện cả tâm hồn lẫn thể hình. Tập thể thao để tốt cho sức khỏe, phải khỏe mới minh mẫn, sáng suốt, khỏe để làm việc, cống hiến cho đời".

Không chỉ có phòng gym xịn sò, trong Tịnh thất Bồng Lai còn có phòng studio chất phát ngất để thỏa mãn đam mê âm nhạc của các tu sĩ. Có thể thấy, nơi đây còn sung túc và đầy đủ chẳng thua kém gì dinh thự của các đại gia. 

 

 

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