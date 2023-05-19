Đình chỉ nữ giáo viên ở Lào Cai dùng thước đánh lên đầu học sinh lớp 1

Đời sống 19/05/2023 06:40

Đình chỉ công tác nữ giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) để làm rõ phản ánh vi phạm chuẩn mực nhà giáo.

Trước đó, ngày 11/5, trên một số trang báo điện tử có đăng tải clip ghi lại cảnh một cô giáo dùng thước kẻ đánh vào tay, đầu học sinh trong giờ học. Thời điểm diễn ra vụ việc được xác minh là tháng 3/2023 là giáo viên dạy lớp 1C, điểm trường Vành, Trường PTDT bán trú Tiểu học Xuân Thượng, huyện Bảo Yên.

Theo thông tin từ trang thông tin tỉnh Lào Cai, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên xác minh, làm việc với nhà trường, đồng thời trực tiếp xuống cơ sở thăm nắm tình hình sự việc. 

Đình chỉ nữ giáo viên ở Lào Cai dùng thước đánh lên đầu học sinh lớp 1 - Ảnh 1
Hình ảnh video cô giáo H. dùng thước kẻ đánh vào đầu học sinh trong giờ học trên mạng xã hội và một số báo điện tử - Ảnh cắt từ clip

Mới đây, theo thông tin từ báo Dân Trí, nội dung được đề cập trong văn bản của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai báo cáo UBND tỉnh về việc xác minh làm rõ về video làm rõ hành vi đánh học sinh có cô giáo trên có nêu rõ: "Đình chỉ công tác nữ giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) để làm rõ phản ánh vi phạm chuẩn mực nhà giáo".

Qua làm việc với đoàn công tác, cô H. thừa nhận có đánh học sinh trong giờ học. Cô cho rằng do thiếu kinh nghiệm giáo dục học sinh cộng với áp lực nâng cao chất lượng dạy học nên đã có hành động thiếu chuẩn mực, vi phạm đạo đức nghề giáo.

Cô H. cũng đã tới gia đình nhà học sinh để xin lỗi và đã được gia đình chấp nhận lời xin lỗi.

Hiện nay, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên đã tạm thời đình chỉ công tác nữ giáo viên H. để phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị chức năng của huyện Bảo Yên thu thập hồ sơ, chứng cứ, căn cứ vào các quy định pháp luật và có hình thức xử lý phù hợp, đúng quy định, đúng thẩm quyền.

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