Đi bắt cá mưu sinh, 2 bé gái đuối nước tử vong ở Gia Lai

Đời sống 15/05/2023 11:58

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Ia Grai, Gia Lai thông tin trường hợp 2 nữ sinh đuối nước thương tâm ngày 14/5.

Theo thông tin từ VOV, vào chiều 14/5, em Nguyễn Thị T.H. (lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) và Bùi Thị X.L. (lớp 7 Trường THCS Chu Văn An) theo nhóm bạn tại xã Ia O, huyện Ia Grai đi bắt cá, tôm trong ao nước ở xã này. Mải mê bắt cá, tôm nên 2 em H. và L. trượt chân ngã xuống ao. Người dân nghe tiếng kêu cứu chạy đến thì đã không kịp.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Ia Grai, Phòng GD&ĐT cùng UBND xã Ia O đã thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình 2 học sinh.

Hiện, gia đình và chính quyền đang lo hậu sự cho 2 học sinh xấu số về án táng ở nghĩa trang xã Ia Krai.

Đi bắt cá mưu sinh, 2 bé gái đuối nước tử vong ở Gia Lai - Ảnh 1
Chiều 14/5, trong lúc đi bắt tôm, 2 bé gái bị đuối nước thương tâm - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Lao Động, thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, tính từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 20 vụ đuối nước, làm 28 trẻ bị tử vong thương tâm.

Các vụ đuối nước diễn ra chủ yếu ở các huyện như: Krông Pa, Đăk Đoa, Kông Chro, Đức Cơ… Nạn nhân là các em nhỏ đang tuổi đến trường, thường ra đồng ruộng, sông ngòi, nương rẫy chăn bò, phụ giúp cha mẹ mưu sinh.

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Chủ tịch xã Chư RCăm (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) cho biết, đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ cháy nhà xảy ra tại thôn Mới, xã Chư RCăm.

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