Theo Thùy Tiên, cô may mắn được khán giả yêu thương, nhưng lại đáp trả bằng sự bất cẩn. Đây là sai lầm thứ 2 và cũng nghiêm trọng nhất.

Thùy Tiên bày tỏ cô muốn một lần nữa cúi đầu xin lỗi mọi người và nhất định sẽ sửa sai. Cô hứa sẽ phối hợp với nhãn hàng để hỗ trợ đền bù, hoàn trả cho khách hàng.

Theo Thùy Tiên, cô mong muốn tham gia các chương trình nói về trách nhiệm của KOLs trong việc quảng bá sản phẩm, với tư cách một ví dụ sống về sai lầm, chứ không phải hoa hậu hay người nổi tiếng. Cô hy vọng sai lầm của bản thân có thể trở thành bài học giúp người khác tránh mắc phải.

“Đây không phải lần cuối cùng tôi đối diện với chính mình. Tôi sẽ không để sai lầm này bị lãng quên theo thời gian, mà dùng nó để tự nhắc nhở mình mỗi ngày. Tôi sẽ nói lời xin lỗi của mình bằng hành động”, hoa hậu chia sẻ.

Thùy Tiên thừa nhận sai lầm khi nhận quảng cáo lố - Ảnh: Tri Thức – Znews

Theo thông tin từ VnExpress: Trước đó, tháng 12/2024, Thùy Tiên công bố hợp tác ra mắt thương hiệu kẹo rau củ cùng Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục. Trên trang cá nhân hơn 2,6 triệu lượt theo dõi, Thùy Tiên từng thông báo "cho ra mắt đứa con tinh thần", đồng thời đăng bài quảng bá, xuất hiện trên livestream bán sản phẩm. Cô quảng cáo đây là sản phẩm tiện lợi, bổ dưỡng, đạt nhiều chứng nhận về chất lượng, phù hợp với trẻ em và người lớn.

Khi một người tiêu dùng phản ánh kẹo có thành phần không đúng như quảng cáo, khán giả yêu cầu cô phải chịu trách nhiệm trước những nội dung đăng tải. Trước nhiều phản đối, cô xóa các bài viết liên quan sản phẩm trên Facebook.

Kẹo rau củ Kera do công ty CER (TP Thủ Đức, TP HCM) công bố, bắt đầu đưa ra thị trường vào cuối năm 2024. Thời gian qua, sản phẩm được nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs có cách quảng cáo khiến nhiều người hiểu nhầm rằng sản phẩm "có thể thay cho rau xanh trong bữa ăn". Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk kiểm tra việc sản xuất, quảng cáo sản phẩm, hiện chưa công bố kết quả.

Tại cuộc gặp báo chí chiều 14/3 ở Hà Nội, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đều xin lỗi người tiêu dùng. Công ty CER nói sẽ hoàn tiền nếu người mua muốn trả lại hàng.