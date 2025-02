Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, rạng sáng 13/2, xe tải biển số Phú Yên do tài xế NQH (33 tuổi, ngụ Phú Yên) điều khiển theo hướng Nam – Bắc, khi đến đoạn đường trên tông vào đuôi xe tải biển số Khánh Hòa đang bị hư hỏng, đỗ ở làn đường bên phải cùng chiều.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, một vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra vào tối 11/2 đường tránh Quốc lộ 1 qua thị xã An Nhơn thuộc thôn Tân Dương, xã Nhơn An, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe ô tô tải.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Thuận dùng các thiết bị chuyên dụng đến hiện trường, phá cabin đưa nạn nhân ra khỏi xe và bàn giao cho chính quyền địa phương.

Ba chiếc xe gồm: ô tô tải mang biển kiểm soát 51C-444.00 do Huỳnh Tấn Diện (SN 1994, Phú Yên) điều khiển hướng bắc - nam (trên xe có Lê Văn Trình, SN 1988, Quảng Ngãi); ô tô tải 92H-014.08 do Nguyễn Đình Dũng (SN 1990, Lâm Đồng) điều khiển hướng nam - bắc (trên xe có Nguyễn Hoàng Trung, SN 1990, Lâm Đồng); ô tô tải 75C-047.14 do Trần Đình Ngọc (SN 1990, Quảng Trị) điều khiển hướng nam - bắc (trên xe có Trần Công Hùng, SN 1980, Quảng Trị).



Hiện trường vụ tai nạn giao thông vào tối ngày 11/2 - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, nguyên nhân ban đầu được xác định tài xế Huỳnh Tấn Diện điều khiển xe ô tô tải 51C-444.00 đi không đúng làn đường quy định gây tai nạn.

Kết quả kiểm tra, tài xế Trần Đình Ngọc không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy; Cơ quan CSĐT đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định lấy mẫu kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với Huỳnh Tấn Diện và Nguyễn Đình Dũng, đang chờ kết quả.